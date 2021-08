SMI mit neuen Rekorden -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mit Aufschlägen

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt legt am Montag zu.

Der SMI ging zum Wochenstart 0,40 Prozent höher bei 12'165,21 Punkten in den Handel und hält sich auch anschliessend in der Gewinnzone - dabei erreicht er neue Höchststände.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegen sich ebenfalls im Plus, nachdem sie mit Zuwächsen von 0,52 Prozent bei 1'972,59 Punkten bzw. 0,40 Prozent bei 15'640,19 Einheiten gestartet waren.

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag in Rekordlaune in die neue Handelswoche. Erst am vergangenen Freitag hatte der Leitindex SMI bei 12'146,68 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt - und dies obwohl der Schweizer Aktienmarkt zuletzt nicht so recht in Schwung gekommen ist. Nach Ansicht von Marktteilnehmern dürfte der hiesige Markt - trotz des freundlichen Starts heute - auch in dieser Woche seine Hängepartie fortsetzen. So fehle ihm nach oben die Schwungkraft. Gleichzeitig sei der Abgabedruck noch zu gering, um eine grössere Korrektur einzuleiten. Vielmehr habe zuletzt die Volatilität klar zugenommen, heisst es von Händlerseite.

Dies habe sich in einigen heftigen Bewegungen sowohl nach unten als auch nach oben widergespiegelt. "Die Hauptsorge der Märkte scheint nun darin zu bestehen, ob die zweite Jahreshälfte an die guten Zahlen anknüpfen kann, die wir in den letzten zwei Wochen von den verschiedenen Unternehmen erhalten haben", fasst ein Börsianer die Stimmung zusammen. Zunehmende Fälle der Delta-Variante in ganz Asien sowie ein behördliches Durchgreifen in China haben den Optimismus von vor ein paar Monaten der Vorsicht weichen lassen, ob die bisher in diesem Jahr verzeichneten Zuwächse aufrechterhalten und ausgebaut werden können. Für Impulse dürften zum Wochenstart vor allem Konjunkturdaten wie die Einkaufsmanager-Indizes aus der Industrie sorgen. In China etwa ist der Caixin-Index auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2020 gefallen. Hierzulande wiederum ist die Jahresinflation im Juli weiter leicht angezogen, der PMI Dienstleistungen folgt später.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich zum Wochenstart fester.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,56 Prozent im Plus bei 15'631,70 Punkten und bewegt sich auch aktuell auf grünem Terrain

Nach den Verlusten vom Freitag und der negativen Vorwochenbilanz ist der deutsche Aktienmarkt mit Schwung in die neue Woche und den Monat August gestartet. Gute Vorgaben kamen aus Asien, wo sich die Börsen von ihren Freitagsabgaben merklich erholt haben. Positive Impulse lieferten zudem frische Konjunkturdaten aus Deutschland.

Zudem verwies die Commerzbank am Morgen darauf, dass es in den USA Fortschritte bei der Verabschiedung eines Infrastrukturpakets gebe. Demnach soll ein Entwurf vorliegen, über den noch diese Woche abgestimmt werden könnte. Im Tagesverlauf dürfte vor allem der ISM-Index aus den USA das Interesse der Anleger auf sich ziehen.

Geprägt werden dürfte die neue Börsenwoche von der voll angelaufenen Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Unter den Einzelwerten stehen unter anderem die Allianz-Papiere im Anlegerfokus. Dem Versicherungskonzern drohen Belastungen aus dem US-Vermögensverwaltungsgeschäft. Daneben profitierte der Auto- und Industriezulieferer Stabilus im dritten Geschäftsquartal von der anhaltenden Erholung der Wirtschaft und steigerte Umsatz und Ergebnis deutlich.

WALL STREET

Die Wall Street wurde am Freitag von Gewinnmitnahmen belastet.

Der Dow Jones ging 0,42 Prozent schwächer bei 34'936,13 Punkten ins Wochenende. Dert NASDAQ Composite schloss 0,71 Prozent schwächer bei 14'672,68 Zählern.

Am letzten Handelstag eines erfolgreichen Börsenmonats mit immer neuen Rekordständen machten die Anleger Kasse. Zudem enttäuschte der US-Onlinehandelsgigant Amazon mit seinem Quartalsbericht.

Frische US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Die Daten zu den US-Konsumausgaben und Arbeitskosten sorgten vorbörslich noch für positive Stimmung, denn der US-Verbrauch entwickelte sich nach einem schwächeren Vormonat im Juni wieder robust. Zudem legten die Arbeitskosten im zweiten Quartal weniger deutlich zu als erwartet. Auch das Geschäftsklima in der Region Chicago hellte sich im Juli überraschend auf. Das Konsumklima in den USA trübte sich im Juli hingegen ein, wenn auch nicht ganz so stark wie bisher gedacht.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei am Montag letztlich um 1,82 Prozent auf 27'781,02 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite um 1,97 Prozent auf 3'464,29 Zähler aufwärts. Auch die Börse in Hongkong zeigte sich freundlich: Dort klettert der Hang Seng um 1,06 Prozent auf 26'235,80 Indexeinheiten.

Die wichtigsten asiatischen Börsen waren am Montag mit deutlichen Gewinnen in den August gestartet. Ein Anlageexperte verwies auf starke Quartalszahlen von US-Unternehmen und niedrige Anleihezinsen als Kursstützen. Schwache chinesische Wirtschaftsdaten konnten den Aktienkursen nur wenig anhaben.

Die Stimmung in kleineren und mittelgrossen Industriebetrieben der weltgrössten Volkswirtschaft hatte sich derweil im Juli erneut eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel überraschend stark auf den tiefsten Stand seit Frühjahr 2020. Der "Caixin"-Index rutschte im Juli zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 50,3 Punkte, wie das Magazin mitteilte.

Mit dem zweiten Rückgang in Folge steht der Stimmungsindikator nur noch knapp über der sogenannten "Expansionsschwelle" von 50 Punkten. Bereits am Samstag hatte die Regierung in Peking ihren Stimmungsindikator für die grossen und staatlich dominierten Industrieunternehmen veröffentlicht, der sich ebenfalls nur noch knapp über der Expansionsschwelle behauptete.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires