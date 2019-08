Handelsstreit belastet: SMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen auf Talfahrt

SCHWEIZ

In der Schweiz blieben am Donnerstag die Börsen wegen des Bundesfeiertages geschlossen.

Der Leitindex SMI schloss zuletzt am Mittwoch 0,29 Prozent höher bei 9'919,27 Punkten. Im vorbörslichen Handel am Freitag zeigt sich der SMI mit schwacher Tendenz.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI konnten Zuwächse verbuchen. Während beim SLI letztlich ein Plus von 0,21 Prozent auf 1'520,66 Zähler stand, konnte der SPI zum Handelsende 0,31 Prozent auf 12'064,45 Einheiten zulegen.

Die Ankündigung von US-Strafzöllen auf weitere chinesische Produkte hält seit Donnerstag die Märkte in Atem. US-Präsident Donald Trump kündigte am Vorabend neue Strafzölle auf chinesische Produkte an. Auch zwischen Japan und Südkorea verschärften sich die Spannungen im Handelsstreit erheblich. Auch hierzulande dürfte das für eine zurückhaltende Stimmung an den Börsen sorgen. Nach dem gestrigen Feiertag hat die Schweizer Börse einiges zu verarbeiten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag unentschlossen.

Der DAX ging tiefer in den Tag und wechselte mehrfach das Vorzeichen. Letztendlich gewann das Börsenbarometer 0,53 Prozent auf 12'253,15 Punkte.

Der DAX dürfte am Freitag nach der weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA mit deutlichen Verlusten starten. Damit droht erstmals seit Mitte Juni der Rutsch unter die psychologisch wichtige Marke von 12'000 Zählern. Zudem steuert der deutsche Leitindex auf ein dickes Wochenminus zu. Bei einem Niveau von rund 12'000 Zählern wäre es ein Minus von etwas mehr als drei Prozent im Vergleich zum vergangenen Freitag.

Daneben setzt sich die Bilanzsaison ungebremst fort: Unter anderem stehen die Zahlenwerke von Allianz und LANXESS im Fokus der Anleger.

WALL STREET

Am Donnerstag zog die Wall Street deutlich an.

Der US-Leitindex Dow Jones verbuchte zum Handelsstart einen marginalen Aufschlag und schaffte es anschliessend diesen auszubauen. Im Verlauf wurde er jedoch vom US-Präsidenten in die Tiefe geschickt - so schloss er letztendlich 1,05 Prozent tiefer bei 26'581,11 Zählern. Der NASDAQ Composite startete höher, gab seine ausgebauten Gewinne wieder komplett ab und rutschte in die Verlustzone: Er verlor bis zum Börsenschluss 0,79 Prozent auf 8.111,12 Punkte.

Nach den heftigen Abgaben zur Wochenmitte kommt es am Donnerstag an der Wall Street zu einer Stabilisierung. Die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell wirken noch nach. Dieser deutete zwar an, dass es noch mehr Zinssenkungen geben könne, jedoch keine ganze Serie. Die Fed stehe nicht am Beginn einer längeren Zinssenkungsserie, so Powell. Zuvor hatte die US-Notenbank, wie mehrheitlich erwartet, den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt - die erste Senkung seit 2008. Die Fed habe damit bewiesen, dass sie sich nicht von präsidialen Wünschen leiten lasse, heisst es von der Commerzbank. Wichtiger würden zukünftig nun US-Daten sowie die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China waren am Vortag ohne konkrete Ergebnisse beendet worden und sollen erst im September fortgesetzt werden.

ASIEN

An den Börsen in Fernost dominieren am Freitag die Bären.

In Japan geht es kräftig bergab: Der Leitindex Nikkei verliert um 07:45 Uhr MESZ 2,45 Prozent auf 21'013,89 Indexpunkte. Hier drückt vor allem der steil hochschiessende Yen, der von den Teilnehmern als Fluchtwährung in unsicheren Zeiten geschätzt wird. Ausserdem verschärfen sich die handelspolitischen Spannungen zwischen Japan und Südkorea.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls in die Tiefer: Der Shanghai Composite gibt derzeit 1,86 Prozent auf 2'854,74 Zähler ab. In Hongkong notiert der Hang Seng 2,28 Prozent tiefer bei 2'6937,17 Punkten. In Hongkong haben die Umsatzzahlen des Einzelhandels im Juni einen Einbruch wegen der politischen Proteste erlitten.

Dabei verdrängt der amerikanisch-chinesische Handelsstreit alle anderen Themen. Denn US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag überraschend neue Sonderzölle auf chinesische Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar erlassen, die ab Anfang September erhoben werden sollen. Trump zeigte sich ungehalten über China, unter anderem weil das Land nicht im versprochenen Ausmass US-Agrarprodukte abgenommen habe.

Aktuell erhebt Washington bereits Sonderzölle auf Waren im Volumen von 250 Milliarden Dollar, Peking hat reagiert mit Zöllen auf US-Importe im Umfang von 110 Milliarden Dollar. In jüngster Zeit schwach ausgefallene Konjunkturdaten aus China wurden bereits mit den Auswirkungen des Handelskonflikts begründet.

Zugleich dauern die Spannungen zwischen Tokio und Seoul an. Am Freitag hat Japan die Entfernung Südkoreas von der Liste der bevorzugten Handelspartner bestätigt. Grund für den politischen Streit der beiden Länder ist die Koreanern auferlegte Zwangsarbeit in der Kriegszeit.

