SMI in Grün -- DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Ausverkauf bei Chipwerten

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag zu.

Der SMI bewegt sich weiter auf grünem Terrain, nachdem er 0,12 Prozent höher bei 14'130,71 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls freundlich, nachdem sie die Sitzung 0,04 Prozent im Plus bei 19'925,50 Einheiten bzw. 0,06 Prozent fester bei 2'268,55 Stellen eröffnet haben.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit festeren Kursen eröffnet, gestützt insbesondere von den starken Schwergewichten Nestlé und Roche. Nach zwei Tagen mit sinkenden Kursen nimmt damit der SMI wieder einen Anlauf auf die Marke von 14'200. Getragen wird die Stimmung von Berichten über Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und Iran sowie von Hoffnungen auf eine nicht allzu restriktive Geldpolitik der Notenbanken. Im Fokus steht am Berichtstag vor allem der wegen des US-Nationalfeiertags vom Samstag auf heute vorgezogene Arbeitsmarktbericht in den USA.

Was die Geldpolitik angeht, so hatte der neue Fed-Chef Kevin Warsh am Treffen der Notenbanker in Portugal einen etwas weniger restriktiven Ton angeschlagen als von den Märkten erwartet. Aber nicht nur Warsh sondern auch EZB-Chefin Christine Lagarde habe auf die tieferen Ölpreise und das damit verbundene geringere Inflationsrisiko hingewiesen, betont etwa die Onlinebank Swissquote in einer Markteinschätzung. Dies könnte beiden helfen, die monetären Rahmenbedingungen in den kommenden Monaten nicht allzu stark einzuschränken.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es auch den dritten Tag in Folge aufwärts.

Der DAX hat die Sitzung marginale 0,06 Prozent leichter eröffnet bei 25'025,13 Punkten, dreht anschliessend jedoch ins Plus.

Nach einem zähen Start setzte sich der DAX noch etwas weiter von der 25'000er Marke nach oben ab.

Damit konnte sich das deutsche Börsenbarometer den teils hohen Kursverlusten in Asien entziehen, wo vor allem Aktien der Halbleiterbranche unter die Räder gerieten.

Analyst Tim Ritschar vom Broker Activtrades sah "den alles entscheidenden Durchbruch" geschafft. Der DAX habe am Vortag dank eines moderaten Plus oberhalb der "magischen Schallmauer" von 25'000 Punkten geschlossen. Trotz aller chronisch negativen Nachrichten zur deutschen Wirtschaft setzten die Investoren auf eine bessere Zukunft.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zur Wochenmitte mit Verlusten.

Der Dow Jones Industrial verlor 0,03 Prozent auf 52'305,24 Punkte.

Auch für den Techwerteindex NASDAQ Composite ging es abwärts, am Ende stand ein Verlust von 0,66 Prozent auf 26'040,03 Punkte.

Nach zwei Handelstagen an den US-Börsen mit teils kräftigen Gewinnen sind die Anleger am Mittwoch wieder vorsichtiger geworden. Die Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP sowie die Daten zur Unternehmensstimmung im Verarbeitenden Gewerbe (ISM) blieben zwar etwas hinter den Schätzungen zurück, doch ein sonderlicher Dämpfer für die Zinserhöhungserwartungen am Markt seien sie damit nicht, hiess es seitens der Helaba.

An den Finanzmärkten wird für die Ende Juli anstehende Sitzung zunehmend auf eine Zinsanhebung gewettet, welche festverzinsliche Wertpapiere im Vergleich zu Aktien begünstigen würde. Noch geht aber eine klare Mehrheit davon aus, dass die Währungshüter den aktuellen Zinssatz beibehalten werden. Justin Onuekwusi, oberster Anlagestratege bei St. James's Place, gehört zu dieser Mehrheit. "Im letzten Quartal sind die Ölpreise gefallen, was es für eine Zentralbank schwierig macht, auf die Bremse zu treten und in dieser Situation mit Zinserhöhungen zu beginnen", sagte er. Für die September-Sitzung hielten sich die Erwartungen für eine Anhebung auf der einen Seite und für eine Beibehaltung oder sogar Zinssenkung die Waage auf der anderen Seite.

ASIEN

Erneut uneinheitlich tendieren die Börsen in Ostasien am Donnerstag.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 1,92 Prozent auf 69'125,26 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite 0,90 Prozent tiefer bei 4'075,31 Punkten.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng dagegen 1,19 Prozent auf 23'154,41 Indexpunkte.

Heftige Kursverluste verzeichnen Aktien von Chipherstellern. Der Sektor war am Vorabend in den USA schon abverkauft worden. Belastend wirkten unter anderem Pläne von Meta Platforms zum Aufbau eines Cloud-Geschäfts mit dem Ziel, überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen. Auch nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem der Sektor im ersten Halbjahr gut gelaufen war.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires