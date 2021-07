SMI und DAX etwas fester -- Asiens Börsen vorwiegend tief im Minus

SCHWEIZ

In der Schweiz geht es vor dem Wochenende aufwärts.

Der SMI präsentiert sich kurz nach Handelsstart mit grünen Vorzeichen.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI notieren mit freundlicher Tendenz.

Zum Wochenschluss knüpft der Schweizer Aktienmarkt mit leichten Gewinnen an seine freundliche Vortagestendenz. Auf Wochensicht ergibt sich damit erneut eine leicht positive Bilanz - es wäre dann die siebte Woche in Folge mit einem Plus. Als Stütze sehen Händler vor allem die US-Vorgaben. Dort hat der marktbreite S&P 500 am Vorabend seinen Gipfelsturm mit einem erneuten Rekordschluss fortgesetzt. Gleichzeitig nähert sich der Dow Jones Industrial wieder der Hürde von 35'000 Punkten. Die Märkte in Asien tendieren uneinheitlich. Vor allem in China fallen die Kurse. Beobachter verweisen auf die aggressiven aussenpolitischen Äusserungen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag der KP Chinas.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland greifen am Freitag nochmal vorsichtig zu.

Der DAX geht 0,26 Prozent höher bei 15'644,84 Punkten in die letzte Handelssitzung der Woche.

Der DAX verbucht am Freitag zum Auftakt leichte Gewinne und kann somit an die Erholung vom Vortag anknüpfen. Allzu risikofreudig agieren die Anleger vor dem US-Arbeitsmarktbericht aber nicht, werden die Daten doch als Gradmesser für die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed betrachtet. Als Highlight der bisher recht zögerlich verlaufenen Börsenwoche könnten die Beschäftigungszahlen aus den Vereinigten Staaten damit das Zünglein an der Waage sein. Experten rechnen damit, dass die grösste Volkswirtschaft der Welt sich auch im Juni von den Folgen der Pandemie weiter erholt haben dürfte. Allerdings besteht bei unerwartet guten Daten auch die Gefahr, dass sich Inflations- und Zinssorgen am Markt wieder entfalten.

WALL STREET

Fester präsentierten sich die Börsen in den USA.

Nach einem kaum veränderten Start (+0,01 Prozent) bei 34'507,32 Punkten konnte der Dow Jones leicht zulegen und ging 0,38 Prozent höher bei 34'633,27 Indexpunkten in den Feierabend. Daneben verlor der NASDAQ Composite über weite Strecken des Handels, schaffte es im späten Verlauf aber doch in die Gewinnzone und beendete den Handelstag 0,13 Prozent höher bei 14'522,38 Zählern.

Händler machten vor dem für Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht eine gewisse Zurückhaltung aus, potenziell könnten die Daten nämlich dazu beitragen, die Weichen für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank zu stellen. Der unerwartet starke Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe bewegt indes nicht. "Die Daten sind zwar stark, der Markt wartet aber auf den grossen Arbeitsmarktbericht am Freitag", sagt ein Händler.

Über die Frage des Zeitpunkts der Zinswende wird in den USA weiter heftig diskutiert. Zuletzt hatten sich mehrere Fed-Vertreter für 2022 ausgesprochen, nachdem eine Mehrheit der Mitglieder auf der vergangenen Sitzung noch 2023 favorisiert hatte. Die Marktzinsen hat dies aber bislang nicht nach oben bewegt. "Die Wachstumskulisse ist da, der Stimulus ist immer noch da, die Unternehmenszahlen fallen phänomenal aus", gibt sich Investmentstrategin Caroline Simmons von der UBS Global Wealth Management gleichwohl mittelfristig optimistisch. Die Konjunkturerholung in den USA könnte ihren Höhepunkt aber bereits gesehen haben, ergänzt sie.

ASIEN

Am Freitag geht es an den asiatischen Märkten zum Grossteil abwärts.

Einzig in Tokio zeigt sich der Nikkei derzeit (7.09 Uhr MESZ) 0,2 Prozent fester bei 28'763,22 Punkten.

In China notiert der Shanghai Composite hingegen 1,58 Prozent schwächer bei 3'532,23 Indexpunkten. In Hongkong geht es nach der gestrigen Feiertagspause ebenfalls für den Hang Seng aktuell 1,6 Prozent herunter auf 28'365,36 Zähler.

In Shanghai und Hongkong geht es dabei deutlicher nach unten. Hier komme es nach den jüngsten Aufschlägen zu Gewinnmitnahmen, heisst es. Händler sprechen daneben insgesamt von einer abwartenden Haltung vor dem oft richtungweisenden US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag (MESZ). Die Analysten von China Fortune Securities halten es für möglich, dass der Markt in China in eine Schwächephase eintreten wird, nachdem das Handelsvolumen in den vergangenen Sitzungen schwach gewesen sei, und weil die technischen Indikatoren ungünstig aussähen. Die Investoren sollten daher in nächster Zeit vorsichtig sein, insbesondere bei Aktien mit einer hohen Bewertung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires