Börsen in Fernost uneinheitlich

SCHWEIZ

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt griffen am Montag zu.

Der SMI liess zwischenzeitlich die 10'000-Punkte-Marke hinter sich und bewegte sich auf grünem Terrain. Er beendete den Handel 0,74 Prozent höher bei 9'971,57 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI wiesen positive Vorzeichen aus. Während der SPI letztlich einen Aufschlag von 0,67 Prozent auf 12'057,62 Zähler verbuchte, konnte der SLI 0,72 Prozent zulegen und ging bei 1'532,15 Einheiten aus dem Handel.

Am Schweizer Aktienmarkt wurde die Wiederaufnahme der US-chinesischen Handelsgespräche mit einem Kurssprung quittiert. Den Leitindex SMI hievten Investoren gleich in den ersten Handelsminuten zurück über die 10'000-Punkte-Marke. Erst vor anderthalb Wochen hatte er diese Marke erstmals überschritten und bei 10'062 einen Rekord aufgestellt.

Im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China wollen beide Seiten wieder aufeinander zugehen, wie US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Wochenende am Rande des G20-Gipfels bekräftigten. Während Trump erklärte, die beiden Parteien seien wieder auf dem richtigen Kurs, ergänzte Xi, "Dialog" sei besser als Konfrontation. Dennoch gibt es auch weniger zuversichtliche Akteure, die hervorheben, dass bislang keine Details bekannt sind. Zudem untermauerten die jüngsten Daten aus China und Japan, dass der Handelskonflikt das weltweite Wirtschaftswachstum belastet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex begann die neue Woche mit kräftigen Zuschlägen.

Der DAX bewegte sich im Verlauf klar in der Gewinnzone und markierte zwischenzeitlich gar ein neues Jahreshoch bei 12'619,68 Punkten. Er schloss mit einem Plus von 0,99 Prozent bei 12'521,38 Zählern.

Die US-chinesische Annäherung im Zollstreit hatte die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart weiter aufgehellt. So stieg der deutsche Leitindex DAX zum Handelsstart erstmals seit August über die Marke von 12'600 Punkten.

"Wir sind wieder auf dem richtigen Weg", hatte Donald Trump am Samstag auf dem G20-Gipfel im japanischen Osaka nach einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Xi Jinping gesagt. Der US-Präsident hatte zugesichert, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle vorläufig auszusetzen, was eine Vorbedingung Chinas war. Auch hob Trump die Blockade gegen den chinesischen Telekomriesen Huawei zunächst wieder auf.

Grundlegend also kein negativer Ausgang bei jenem G20-Treffen, das bei den globalen Märkte am Wochenende wohl am meisten unter Beobachtung stand. Das Problem: "Es hat sich nicht viel geändert, wir sind genau da, wo wir schon vergangene Woche waren", wie Analyst Michael Hewson von CMC Markets in einem Kommentar schrieb. "Die Annäherung zwischen den USA und China erfüllt lediglich die bereits vorab recht bescheidenen Erwartungen." Experten der Commerzbank sprachen zwar von einem "eindeutig positiven Signal". Doch "Zweifel daran, wie lange der Friede im US-chinesischen Handelskonflikt hält, sind angebracht".

Immerhin, für manche Experten steht trotzdem bislang der positive Aspekt im Vordergrund: "Insgesamt sind zwar einige Gewinnmitnahmen erkennbar gewesen aber die Hoffnung auf ein baldige Lösung des Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt vorhanden", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

Am deutschen Aktienmarkt stand zudem die Deutsche Bank mit einem möglichen massiven Arbeitsplatzabbau im Fokus. Sie will Kreisen zufolge mehr als ein Fünftel ihrer Stellen streichen. Das sind aktuell mehr als 20'000 Stellen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart mit Aufschlägen.

Der Dow Jones blieb nach einem freundlichen Start in der Gewinnzone und schloss 0,44 Prozent höher bei 26.717,43 Punkten. Auch der NASDAQ Composite hatte freundlich eröffnet und ging am Ende 1,06 Prozent stärker bei 8.091,16 Zählern in den Feierabend.

Die US-Börsen reagierten am Montag mit Kursgewinnen auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Allerdings ist ein beachtlicher Teil der Startgewinne wieder abgeschmolzen. Zwar haben sich in Japan beide Seiten auf die Wiederaufnahme der Verhandlungen geeinigt, und es sollen zunächst keine weiteren Strafzölle erhoben werden. Doch sind dies lediglich kleine Schritte in dem umfassenden Streit.

Besonders für Aktien aus dem Technologiesektor wirkte kurstreibend, dass die USA den Boykott des chinesischen Technologieriesens Huawei zumindest in Teilen lockern. Auf der schwarzen Liste soll Huawei aber bleiben.

ASIEN

Die Börsen in Asien können sich am Dienstag nicht für einen gemeinsamen Trend entscheiden.

In Japan steht der Nikkei aktuell (gegen 06.55 Uhr MEZ) 0,16 Prozent höher bei 21'764,05 Punkten.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,06 Prozent abgibt auf 3'043,01 Einheiten, verbucht der Hang Seng in Hongkong einen Aufschlag von 1,35 Prozent auf 28'929,19 Zähler, nachdem dort gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde.

Nach den Kursgewinnen zu Wochenanfang zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag uneinheitlich. Während sich Hongkong nach einer feiertagsbedingten Pause mit Aufschlägen zurückmeldet, üben sich die Anleger an den anderen Börsen weitgehend in Zurückhaltung.

Der Euphorie über den am Wochenende verkündeten "Waffenstillstand" im Handelskonflikt zwischen den USA und die Wiederaufnahme von Verhandlungen ist schnell verflogen. Die Anleger wägen nunmehr die Chancen eines künftigen Abkommens zwischen beiden Ländern ab.

US-Präsident Donald Trump zufolge haben die neuerlichen Gespräche zwischen Washington und Peking "bereits begonnen". Jeder Deal "müsse für uns besser sein als für sie", so Trump weiter. Weitere Details zu den Gesprächen wurden bisher jedoch nicht bekannt, besonders was Verhandlungen auf höherer Ebene betrifft. Zudem besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass sich die Verhandlungen wieder festfahren und es zu keiner Einigung kommt.

Für Verunsicherung sorgt, dass die USA im Streit um Subventionen für die Flugzeugbranche erwägen, Strafzölle auf Produkte aus Europa zu erheben. Das Büro von US-Handelsvertreter Robert Lighthizer legte am Montag eine Liste mit dutzenden Produkten aus der Europäischen Union mit einem Handelsvolumen von vier Milliarden Dollar (rund 3,5 Milliarden Euro) vor, die mit zusätzlichen Zöllen belegt werden könnten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires