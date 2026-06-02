SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag fester erwartet.

Der SMI bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI gaben am Vortag nach. Während der SPI 1,67 Prozent auf 18'837,00 Punkte verlor, gab der SLI letztlich 1,36 Prozent auf 2'131,50 Indexpunkte ab.

US-Präsident Donald Trump versucht, in dem sich ausweitenden Konflikt zwischen Israel und dem Libanon zu vermitteln, der zu einem Stolperstein für die Gespräche zwischen dem Iran und den USA zu werden droht. Trump erklärte, beide Seiten hätten vereinbart, die Kämpfe einzustellen, und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu habe die Angriffe im Libanon abgesagt. Angeblich hatte der Iran die Gespräche mit den USA wegen der israelischen Angriffe im Libanon ausgesetzt, was die Börsen am Vortag belastete. Der Ölpreis zog daraufhin kräftig an genauso wie die Renditen an den Anleihemärkten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag fester starten.

Der DAX notiert vorbörslich im Plus.

Tags zuvor hatte der Dax mit einer Tagesspanne von 400 Punkten erheblich um die runde Marke von 25'000 Punkten geschwankt. Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt weiter auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von einem "schnellen Tempo". Die Ölpreise gaben am Dienstag im frühen Handel wieder etwas nach.

An den US-Börsen setzte sich derweil die vom Thema KI getriebene Rekordjagd im S&P 500 und NASDAQ 100 fort. Auch der Dow Jones Industrial erreichte einen neuen Höchststand.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zum Start der neuen Woche moderat nach oben.

Der Dow Jones Industrial gewann schlussendlich 0,09 Prozent auf 51'078,88 Zähler.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte deutlicher zu und gewann 0,42 Prozent auf 27'086,81 Zähler. Bei 27'190,21 Punkten wurde ein neues Rekordhoch erreicht.

Weiterhin sorgte neben dem Boom-Thema künstliche Intelligenz (KI) der Iran-Krieg für den grössten Gesprächsstoff. Im KI-Bereich setzten die Investoren nun auf die Softwarebranche, die lange Zeit unter Verdrängungssorgen gelitten hatte. Die sonst als KI-Treiber bekannten Chipwerte notierten überwiegend im Minus, genauso wie die allgemein bedeutenden "Magnificent 7".

In den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs gab es eher wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Ausserdem berichtete die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen.

ASIEN

Auch am Dienstag lässt sich an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz ausmachen.

Der Nikkei 225 verliert gegen 07:00 MESZ 1,08 Prozent auf 66'212,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,04 Prozent tiefer bei 4'056,24 Stellen.

In Hongkong legt der Hang Seng dagegen 1,46 Prozent auf 25'768,87 Zähler zu.

Im Fokus der Anleger bleibt weiter der ungelöste Nahostkonflikt, nachdem es in den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs zuletzt eher wieder Rückschritte gab, als auch das Trend-Thema künstliche Intelligenz (KI).

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires