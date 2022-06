Schwache Vorgaben aus den USA: SMI vorbörslich leicht tiefer -- DAX vor Handelsstart etwas höher -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Der heimische Markt wird vorbörslich leicht schwächer taxiert.

Der SMI war gestern zunächst fester gestartet, jedoch fiel er im weiteren Verlauf unter sein Vortagesniveau und beendete den Tag 1,01 Prozent leichter bei 11'494,12 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI drehten am Mittwoch ins Minus. <

"Immer noch sitzen viele Investoren auf Beständen, die sie wegen des sich verändernden Marktumfelds unter Risikoaspekten aus ihren Portfolios werfen müssen, wofür sie jede Gelegenheit höherer Kurse nutzen dürften", fasste ein Börsianer die aktuelle Marktlage zusammen. Zudem seien jegliche Kursgewinne durch Inflationsängste, geopolitische Spannungen und den positiven Druck auf die Energiepreise gefährdet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird nahezu unverändert erwartet.

Der DAX wird vor Handelsstart mit wenig Veränderung erwartet. Gestern war das deutsche Börsenbarometer mit einem Minus von 0,33 Prozent bei 14'340,47 Zählern in den Feierabend gegangen.

Wie an der Wall Street kommt auch die Erholung des DAX nicht weiter voran. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag vor Handelsbeginn wenig verändert. Am Montag war der DAX mit 14'589 Punkten bis auf wenige Punkte an das Zwischenhoch vom April herangelaufen. Seither fehlen die Anschlusskäufe.

Die Experten der Credit Suisse beschreiben die Marktstimmung als fragil. Aktuelle Wirtschaftsdaten sprächen zwar für ein langsameres Tempo in der US-Zinswende, dies habe den Aktien aber nicht wirklich geholfen, hiess es. Im Dow Jones und NASDAQ gab es zwar unmittelbar nach Handelsstart neue Hochs seit einigen Wochen, sie konnten aber nicht gehalten werden. In Asien zollte nun am Morgen auch der Hang Seng in Hongkong der jüngsten Erholung Tribut.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen bekamen am Mittwoch doch noch kalte Füsse.

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,54 Prozent bei 32'813,23 Punkten aus dem Handel. Zur Eröffnung war er noch um 0,50 Prozent auf 33'156,31 Punkte gestiegen, wechselte dann jedoch auf rotes Terrain, aus dem er sich trotz mehrere Versuche nicht mehr befreien konnte. Der NASDAQ Composite ging 0,72 Prozent tiefer bei 11'994,46 Punkten aus dem Handel. Zum Start hatte er noch um 0,79 Prozent auf 12'176,89 Zähler zugelegt, fiel kurz darauf aber ebenfalls ins Minus.

Nach dem Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed ("Beige Book") waren die Verluste an den US-Börsen zeitweise deutlich geschrumpft, vergrösserten sich aber kurz vor Handelsschluss wieder. Zuvor hatten starke heimische Konjunkturdaten Ängste vor einer aggressiven geldpolitischen Straffung geweckt. Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge zuletzt kontinuierlich gewachsen. Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht, meldeten die meisten Distrikte allerdings ein geringes oder moderates Wachstum.

Der Mittwoch läutete zwar einen neuen Handelsmonat ein, angesichts der unverändert bestehenden Unsicherheiten war das Handelsumfeld jedoch weiter von hoher Volatilität geprägt. Viele Investoren waren nach wie vor besorgt über das Tempo der Zinserhöhungen der US-Notenbank und darüber, ob dies die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen wird. Acht der vergangenen elf längeren Zinserhöhungszyklen der Fed endeten schliesslich in einer Rezession, so die Analysten der Deutschen Bank. Dennoch gebe es auch Investoren, die davon ausgehen, dass eine Rezession nicht kommen müsse und eine signifikante Verlangsamung der Wirtschaft noch viele Monate entfernt sein könnte, hiess es von einem Beobachter.

Die veröffentlichten Konjunkturdaten zeigten kein einheitliches Bild. Während der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Mai eine nachlassende Tendenz aufzeigte, stieg der von ISM berechnete Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie unerwartet auf 56,1 (Vormonat: 55,4). Die Daten zu den Bauausgaben für April zeigten einen geringeren Anstieg als erwartet.

ASIEN

An den asiatischen Börsen sind auch am Donnerstag gemischte Vorzeichen zu sehen.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,23 Prozent auf 27.394,22 Punkte (Stand: 08:05 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite stellenweise leichte 0,29 Prozent auf 3.191,36 Einheiten. Die Börse in Hongkong gibt dagegen deutlich nach: Der Hang Seng verliert zwischenzeitlich 1,48 Prozent auf 20.980,14 Punkte.

Die Börsen in Fernost folgen am Donnerstag der schwächeren Vorgabe der Wall Street. Dort hatten weiter steigende Marktzinsen für Zurückhaltung unter Anlegern bei Aktien gesorgt. Daneben erhöhte die kanadische Notenbank wie erwartet die Zinsen um 50 Basispunkte und warnte zugleich, wenn nötig zukünftig noch kraftvoller gegen die zu hohe Inflation vorgehen zu wollen.

Inflations- und Konjunktursorgen haben am Donnerstag ein Stück weit auf den Börsen Asiens gelastet. Insbesondere Techwerte standen im Fokus.

In Schanghai helfen derweil die Aussicht auf Unterstützung für die Wirtschaft durch Peking und die begonnenen Lockerungen der Covid-19-Lockdowns. So hat Peking laut den Analysten von ANZ die Banken ersucht, Kreditlinien für Infrastrukturprojekte bereitzustellen.

Stärker unter Druck stehen in Hongkong angesichts der weiter anziehenden Zinsen Aktien aus dem zinsempfindlichen Immobiliensektor.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires