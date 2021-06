SMI vor Start kaum bewegt -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt legt am Mittwoch vorbörslich kaum zu.

Der SMI verzeichnet vor dem Handelsstart am Mittwoch marginale Gewinne.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI folgen dem Trend des Leitindex.

Die uninspirierten Vorgaben der Wall Street dürften nicht zu sehr belasten, dort habe es Sonderbewegungen zum Start in den neuen Monat nach einem langen Feiertagswochenende gegeben. Im Fokus stehen wieder Inflationsdaten, diesmal die Produzentenpreise (PPI) aus der Eurozone im April. Weil in einigen Regionen Deutschlands am Donnerstag der Fronleichnams-Feiertag ist, könnten einige Marktteilnehmer bereits in Gedanken in einem langen Wochenende sein. Ein ruhiges Geschäft mit Gewinnmitnahmen am Nachmittag sei daher denkbar, heisst es im Handel.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte vorbörslich knapp behauptet.

Der DAX kann bereits vor dem Ertönen der Startglocke leicht zulegen.

Nach zuletzt zähem Ringen hatte es der DAX am Dienstag klar über die Hürde von 15'500 Punkten geschafft und bei 15'685 Punkten einen Rekord erreicht. Ab dem frühen Nachmittag schmolzen die Gewinne jedoch deutlich zusammen, als die Wall Street die Stärke der europäischen Börsen nicht aufnahm.

WALL STREET

Der US-Leitindex trat nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag auf der Stelle.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn von 0,16 Prozent bei 34'584,19 Punkten, fiel dann jedoch auf seinen Freitagsschluss zurück. Zur Schlussglocke stand ein mageres Plus von 0,13 Prozent bei 34'575,31 Punkten auf der Tafel. Der NASDAQ Composite schloss 0,09 Prozent leichter bei 13'736,48 Einheiten. Er war zum Start noch um 0,58 Prozent auf 13'829,06 Zähler gestiegen, pendelte dann im Handelsverlauf jedoch hauptsächlich um die Nulllinie.

Am Markt hiess es zu Beginn, angesichts der voranschreitenden Corona-Impfkampagne und der damit verbundenen Lockerungen vertrauten die Anleger offenbar weiter auf eine deutliche Wirtschaftserholung. Eine aufgehellte Stimmung in der US-Industrie unterstrich später diesen Optimismus, erinnerte die Anleger dann aber schnell wieder an ihre Sorgen, dass die US-Notenbank Fed mit ihrer bislang extrem lockeren Geldpolitik zum Gegensteuern gezwungen werden könnte.

Die am ISM-Index gemessene Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai etwas stärker als erwartet aufgehellt. Laut der NordLB trägt der Anstieg des Einkaufsmanagerindex auf 61,2 Punkte dazu bei, dass "uns das brisante Thema Inflation in den USA im Sommer erhalten bleiben wird". Sorgen vor der Teuerung und damit einhergehendem Druck auf die Notenbank gelten schon länger als Bremse für die Aktienrally.

ASIEN

Am Mittwoch ist an den wichtigsten asiatischen Märkten keine gemeinsame Tendenz zu erkennen.

In Tokio legt der Nikkei 0,38 Prozent zu auf 28'923,07 Zähler.

Derweil verliert der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,65 Prozent auf 3'601,24 Punkte. Der Hang Seng sinkt derweil um 0,50 Prozent auf 29'320,10 Einheiten.

Vor dem Hintergrund ihres andauernden Handelsstreits haben sich Chinas Vizepremier Liu He und die neue US-Finanzministerin Janet Yellen unterdessen in einem Video-Gespräch ausgetauscht.

