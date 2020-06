SMI legt deutlich zu: 10'000 Punkte im Visier -- DAX setzt Erholungsrally fort -- Asiens Börsen legen zu

Schweizer Anleger zeigen sich am Dienstag in Kauflaune. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit kräftigen Gewinnen. An den grössten Börsen in Asien zeigen sich Anleger am Dienstag optimistisch gestimmt.

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Aktienmarkt sind am Dienstag in Kauflaune.

Der Leitindex SMI ist mit einem Plus von 1,14 Prozent bei 9'943,71 Punkten in den Handel eingestiegen und nimmt damit wieder Kurs auf die psychologisch wichtige 10'000-er Marke.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI gewinnen weiter hinzu, nachdem sie mit einem Plus von 1,3 Prozent bei 1#480,73 Zählern beziehungsweise 0,55 Prozent bei 12'315,32 Zählern gestartet waren.

Dank positiven Vorgaben aus den USA und Asien, wo im Gegensatz zur Schweiz am gestrigen Pfingstmontag die Börsen offen waren und zugelegt hatten, nimmt der SMI die psychologisch wichtige Marke von 10'000 Punkten ins Visier. "Wir haben diesbezüglich noch etwas aufzuholen", sagt ein Börsianer.

Es werde sich aber noch zeigen, wie stark im Laufe der Woche die politischen Spannungen zwischen den USA und China das Geschehen wieder in Beschlag nehmen. Zuletzt hatte allerdings US-Präsident Donald Trump die befürchtete weitere Zuspitzung des Konflikts vermieden. Die USA hatten zuvor die stärkere Einmischung Chinas ins eigentlich autonome Hongkong scharf verurteilt. Dagegen könnten die Unruhen, die nach dem Tod von George Floyd in mehreren US-Städten ausgebrochen sind, die Anleger beeinflussen, heisst es weiter.

Im Gegensatz zur Politik sind Impulse von Unternehmen dünn gesät. Die Saison der Firmenergebnisse ist bis auf einzelne Unternehmen aus dem breiten Markt abgeschlossen.

DEUTSCHLAND

Deutliche Gewinne sind im Handelsverlauf in Deutschland zu sehen.

Der DAX startete 2,68 Prozent fester bei 11'896,70 Punkten und bleibt auch im Verlauf in der Gewinnzone.

Nach dem Rückschlag vom Freitag nimmt der deutsche Leitindex langsam wieder Kurs auf 12'000 Punkte, die er Anfang März im Zuge des Corona-Crashs aus den Augen verloren hatte. Er nahm nun einen zweiten Anlauf, um die exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie zu überschreiten. Bei dieser handelt es sich um einen technischen Langfristindikator.

Mit dem recht hohen Plus vollzieht der Dax den positiven Wochenstart an den internationalen Börsen nach, dem er am Vortag feiertagsbedingt nicht folgen konnte. Infolge einer Erleichterungsrally, die am Montag an der Hongkonger Börse einsetzte, seien die Anleger wieder deutlich risikofreudiger, hiess es.

Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK betonte mit Blick auf die solide Entwicklung, die es am Vorabend auch an der Wall Street gab, das Hauptaugenmerk der Anleger liege weiter auf den längerfristigen Perspektiven durch die weltweiten Lockerungen in der Corona-Krise. Gut aufgenommen wurde auch, dass US-Präsident Donald Trump die befürchtete weitere Zuspitzung des Konflikts mit China in der Hongkong-Frage in einer Ansprache vermied.

Hewson blickt nun aber kritisch auf die gewaltsamen Unruhen in den USA, die Trump notfalls mit dem Einsatz des Militärs stoppen will. "Wenn die Gewalt auf den Strassen viel länger andauert, müssen US-Investoren möglicherweise mit einer Sperrung anderer Art fertig werden", erklärte der Experte. Auslöser für die Ausschreitungen in zahlreichen US-Städten ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz.

WALL STREET

An der Wall Street holten Aktien ihre anfänglichen Verluste wieder auf.

Der US-Leitindex Dow Jones zeigte sich gegen Sitzungsende mit einem marginalen Rückgang um 0,07 Prozent auf 25'383,11 Punkte nahezu unverändert. Deutlich freundlicher zeigte sich der NASDAQ Composite und erzielte zum Handelsschluss mit 9'489,87 Einheiten ein Plus von 1,29 Prozent.

Die Wall Street hat mit verhaltener Erleichterung auf neue Massnahmen der USA gegen China im Hongkong-Konflik reagiert. Demzufolge hat US-Präsident Donald Trump bis jetzt nicht das Handelsabkommen zwischen beiden Ländern thematisiert. Die angekündigten Sanktionen beschränken sich auf Einreiseverbote einzelner chinesischer Personen und beinhalten auch die Rücknahme von Vorzugsrechten, die die USA Hongkong im Rahmen eines Sonderstatus gewährt haben. Zudem soll eine Arbeitsgruppe die Praktiken chinesischer Unternehmen untersuchen, die an US-Börsen gelistet sind. Zugleich werden die USA ihre Beziehungen zur Weltgesundheitsorganisation WHO beenden.

Die US-Konjunkturdaten traten dagegen in den Hintergrund. Der Konsum der US-Bürger hat im April einen Rekordrückgang erlitten, während die Einkommen inmitten der Pandemie einen überraschenden Zuwachs um 10,5 Prozent verbuchten. In erster Linie beruhe dieser starke Anstieg auf den staatlichen Sozialleistungen durch die Coronavirus-Konjunkturprogramme, hiess es vom US-Handelsministerium. Sowohl der Einkaufsmanagerindex aus Chicago für Mai als auch die zweite Lesung des Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan verfehlte die Erwartungen.

ASIEN

In Asien entwickeln sich die Börsen am Dienstag positiv.

Gewinne wurden aus Japan gemeldet, wo der Nikkei mit einem Plus von 1,19 Prozent bei 22'325,61 Punkten aus dem Handel ging.

Auch auf dem chinesischen Festland wird die Stimmung im späten Verlauf etwas besser. Dort schafft es der Shanghai Composite leicht um 0,34 Prozent auf 2'925,23 Punkte ins Plus. Auch in Hongkong dominieren im späten Verlauf grüne Vorzeichen: Der Hang Seng gewinnt 0,69 Prozent auf 23'897,22 Zähler.

Anleger in Fernost setzen meist auf eine Erholung der Weltwirtschaft nach dem Ende der Corona-Pandemie. Kaum eine Rolle spielen dagegen die Unruhen in den USA, auch wenn die US-Futures ins Minus gedreht haben, nachdem US-Präsident Donald Trump gedroht hat, die Ausschreitungen mit Hilfe des Militärs niederzuschlagen.

Die jüngste Entwicklung im Handelsstreit mit den USA bremst derweil die chinesischen Börsen. Die Regierung in Peking hat Berichten zufolge angeordnet, dass staatliche chinesische Unternehmen die Einfuhr bestimmter US-Agrarprodukte vorerst aussetzen sollen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires