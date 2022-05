Nikkei etwas höher - Chinas Börsen im Feiertag

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Freitag in Grün.

Der SMI stand zur Börseneröffnung höher und bewegte sich auch im Anschluss in der Gewinnzone. Er beendete den Tag mit einem Zuschlag von 0,5 Prozent bei 12'128,76 Zählern.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI verbuchten ebenfalls Aufschläge. So schloss der SLI letztlich 0,76 Prozent fester bei 1'875,22 Zählern, während der SPI schlussendlich 0,53 Prozent auf 15'603,08 Stellen stieg.

Der Schweizer Aktienmarkt setzte zum Wochenschluss den Erholungskurs fort. Positive Vorgaben aus Asien sorgten für Gewinne auf breiter Front. Getragen wurde der Anstieg auch von den bisher mehrheitlich gut ausgefallenen Quartalsberichten, wie Händler sagten. "Die Stimmung ist grundsätzlich gut, aber die Anleger sind sehr vorsichtig", sagte ein Händler. Daher seien auch die Umsätze nicht überwältigend.

Trotz der anziehenden Kurse sollten die Anleger die Unsicherheitsfaktoren Ukraine-Krieg, Inflation, Rezessionsgefahren und die Folgen der Corona-Lockdowns in China nicht aus den Augen verlieren, hiess es weiter. "Das macht die Märkte verletzlich und letztlich auch volatil."

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt griffen die Anleger auch vor dem Wochenende weiter zu.

Der DAX gewann zum Start hinzu und blieb auch weiterhin fest. Er verabschiedete sich mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 14'097,88.

Die Vortageserholung am deutschen Aktienmarkt dauerte am Freitag an. Damit konnte der deutsche Leitindex seine in dieser Woche aufgelaufenen Verluste wettmachen.

Vor dem Wochenende ging es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt weiter aufwärts. "Die Stimmung hellt sich zum Ende der Woche hin auf", schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Einige werden mutiger". Der bisher ordentliche Verlauf der Saison der Quartalsberichte locke Anleger zurück in Aktien. Der von vielen Exportunternehmen geprägte DAX erhielt auch vom immer schwächeren Euro Rückenwind.

Stützend wirkte auch der am Vortag deutlich positive Verlauf an den New Yorker Börsen. Dort gab es nachbörslich noch Unternehmenszahlen vom Online-Händler Amazon und dem iPhone-Hersteller Apple. "Mit Amazon hat die laufende US-Berichtssaison ihre zweite ganz grosse Enttäuschung", schrieb dazu Experte Altmann.

WALL STREET

An den US-Märkten kam es vor dem Wochenende zu Abgaben.

So eröffnete der Dow Jones mit einem knappen Verlust und vergrösserte diesen anschliessend bis auf zuletzt 2,77 Prozent und damit 32'977,40 Punkte. Deutlicher abwärts ging es zwischenzeitlich beim Techwerteindex NASDAQ Composite der um 4,17 Prozent schwächer bei 12'334,64 Zählern schloss.

Zum Wochenausklang wurden an den US-Börsen Gewinne mitgenommen. Hatte am Donnerstag noch der Quartalsausweis der Facebook-Mutter Meta die Anleger vor allem für den Technologiesektor optimistisch gestimmt, zeigten nun die Zahlen von Amazon, dass die Zuversicht verfrüht gewesen sein könnte. Der Online-Versandhändler hat das erste Quartal mit einem Verlust abgeschlossen. In dem negativen Ergebnis spiegeln sich allgemeine wirtschaftliche Trends: rückläufige Online-Einkäufe, die hohe Inflation und Lieferkettenprobleme.

ASIEN

In Japan kommt es am Montag zu leichten Aufschlägen, in China ruht der Handel derweil feiertagsbedingt.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt aktuell (7.09 Uhr MEZ) 0,1 Prozent auf 26'874,57 Punkte.

A vergangenen Freitag schloss der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland mit einem Plus von 2,41 Prozent auf 3'047,06 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong verabschiedete sich am Freitag derweil um 4,01 Prozent höher bei 21'089,39 Zählern ins Wochenende.

In China, Hongkong und Singapur findet wegen eines Feiertages kein Handel statt. Nach einem feiertagsbedingten langen Wochenende bewegt sich der Nikkei-Index an der Börse in Tokio nur leicht. Marktteilnehmer zeigen sich weiter von Engpässen in der Lieferkette beunruhigt. Positiv wirkt indessen ein etwas schwächerer Yen. Für Bewegung bei Einzelwerten sorgt die laufende Berichtssaison.

