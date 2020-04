SMI und DAX erzielen Gewinnen -- Börsen in Fernost uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigen am Donnerstag Zuwächse. Die Indizes in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,47 Prozent höher bei 9'212,09 Einheiten und liegt auch anschliessend in der Gewinnzone.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI legen aktuell zu.

Nach wie vor hat jedoch die Coronakrise die Märkte fest im Griff. Die rasante Ausbreitung des Virus in den USA sorgt verstärkt für Konjunktursorgen. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump zudem die Märkte erschreckt, als er die Bürger auf sehr schwierige Wochen einstellte. Das Weisse Haus befürchtet nach einer Prognose zwischen 100'000 und 240'000 Toten.

DEUTSCHLAND Der deutsche Aktienmarkt kann am Donnerstag zulegen.

Der DAX startete 0,45 Prozent stärker bei 9’587,45 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Während die Verluste an den asiatischen Börsen zuletzt etwas eingedämmt werden konnten, hat die Corona-Pandemie die Wall Street noch immer fest im Griff. US-Präsident Donald Trump stellte die Bürger auf sehr schwierige Wochen ein. Das Weisse Haus befürchtet nach einer Prognose zwischen 100 000 und 240 000 Tote in den USA. Nach Angaben der Johns-Hopkins-University gibt es mehr als 200 000 bestätigte Infektionsfälle dort - so viel wie sonst nirgends auf der Welt.

Mit Spannung schauen die Börsianer zudem auf den Ölmarkt, wo die Preise kräftig anzogen. Am Vortag hatte Trump Gespräche zwischen den in einen Preiskrieg verwickelten Ölfördernationen Saudi-Arabien und Russland in Aussicht gestellt. Sollte es zu Gesprächen kommen, wären das die ersten seit dem Scheitern der Opec+-Vereinbarung Anfang März. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin sieht angesichts des Ölpreisverfalls Handlungsbedarf.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street ergriffen zur Wochenmitte die Flucht.

Der Dow Jones gab am ersten Tag des neuen Quartals einmal mehr deutlich nach und schloss 4,44 Prozent schwächer bei 20'943,37 Zählern. Der Nasdaq Composite schloss daneben 4,41 Prozent schwächer bei 7'360,58 Punkten.

Die Virus-Krise hatte der Rekordjagd an der Wall Street im Februar ein plötzliches Ende gesetzt und dem Dow dann das schlechteste erste Quartal seit 1987 eingebrockt. Nun steht auch der Start in den April wegen dramatisch steigender Coronavirus-Infektionen unter keinem guten Stern. Präsident Donald Trump stellte die Bürger auf "sehr harte Wochen" mit steigenden Todeszahlen ein. Das Weisse Haus befürchtet nach einer Prognose zwischen 100'000 und 240'000 Tote in den USA.

Wirtschaftlich zeigen sich bereits die Bremsspuren: Die Privatwirtschaft der USA hat im März erstmals seit etwa zweieinhalb Jahren wieder Arbeitsplätze abgebaut und der ISM-Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie fiel mit 49,1 Punkten unter die Wachstumsschwelle. Allerdings hatten Experten bei beiden Indizes noch schlechtere Werte befürchtet. Ihre Meinungen gingen aber auch teils weit auseinander, was die Unsicherheit selbst unter Fachleuten aufzeigt.

ASIEN

Am Donnerstag schlagen die asiatischen Indizes verschiedene Richtungen ein.

Der Nikkei verliert aktuell (06:34 Uhr) 0,48 Prozent auf 19'906,08 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen um 0,33 Prozent auf 2'743,64 Zähler. In Hongkong fällt der Hang Seng um 0,09 Prozent auf 23'065,02 Einheiten.

Händler hoffen im Zuge der Coronavirus-Pandemie auf eine nahe Bodenbildung an den Aktienmärkten. Sorge bereitet allerdings die Situation in den USA, wo sich das Virus weiter auf dem Vormarsch befindet. Das Land verzeichnet die weltweit höchste Zahl an Infektionen. Der Gouverneur des Bundesstaates New York Andrew Cuomo sieht den Scheitelpunkt der Pandemie in den USA nicht vor Ende April. In Europa könne dieser dagegen bald erreicht sein, so Stimmen aus dem Handel.

Händler in Hongkong verweisen auf die ernüchternde Einschätzung der US-Regierung hinsichtlich der Auswirkungen der Pandemie auf die USA. Für Unruhe sorgen Berichte aus China, dass Covid-19 nach Hubei nun auch in immer mehr anderen Provinzen des Landes festgestellt wird. Nach neuen Berichten über massive Fälschungen der chinesischen Fallzahlen bei Ausbruch der Seuche verunsicherten die neuen Daten in China, heisst es. Andererseits gibt es Hinweise auf weitere geldpolitische Lockerungen, die wiederum etwas stützen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires