Zinserhöhungssignale bremsen: SMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich kaum verändert - Hang Seng tiefer

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt geben die Kurse im Donnerstagshandel nach.

Der SMI verlor zur Eröffnung 0,46 Prozent auf 11'005,22 Punkte und bleibt weiter schwach.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI verbuchen aktuell Verluste. Der SPI hatte zum Start um 0,53 Prozent auf 14'189,85 Zähler nachgegeben, beim SLI ging es anfangs um 0,62 Prozent auf 1'751,47 Stellen abwärts.

An der Schweizer Börse geben die Kurse am Donnerstag überwiegend nach. In den letzten Tagen habe sich das Thema Inflation wieder mit aller Macht in den Vordergrund gedrängt, sind sich Marktteilnehmer einig. "Anlegern wird bewusst, wie leichtfertig sie auf einen ständigen Rückgang der Preise getippt hatten", heisst es in einem aktuellen Kommentar.

Entsprechend stehen im Handelsverlauf denn auch die Inflationszahlen aus Europa oben auf der Beobachtungsliste. An den vergangenen Tagen hatten höher als erwartet ausgefallene Teuerungsraten in einzelnen EU-Ländern die Investoren bereits verschreckt. Die Preissorgen werden laut Börsianern auch durch die Öffnung Chinas nach der Corona-Pandemie geschürt. Die rasant belebte Nachfrage dort bereite Investoren Sorgen, dass eine steigende zyklische Nachfrage künftig die Preise noch weiter steigen lasse, und dabei die Kerninflation nicht sinke.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer.

Der DAX eröffnete mit einem Verlust von 0,88 Prozent auf 15'171,07 Punkte und bewegt sich weiterhin in der Verlustzone.

Nach einem verpatzten März-Auftakt geht es auch am Donnerstag abwärts. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen, die festverzinsliche Anlagen attraktiver machen und die Wirtschaft bremsen können, bleibt an den Finanzmärkten omnipräsent.

Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets verwies am Morgen auf steigende Anleiherenditen als generelles Problem für Aktien - und auf die Tatsache, dass es die US-Börsen als Taktgeber derzeit schwer hätten, wichtige Unterstützungsniveaus zu halten. Ähnlich ergeht es dem DAX, wie der Vergleich zu seinem 21-Tage-Durchschnitt zeigt. Ihm fehlen die nötigen Impulse, um sich wieder dem oberen Ende des jüngsten Schwankungsbereichs von 15'200 bis 15'600 Punkten zu widmen.

Im Handelsverlauf stehen die Inflationsdaten für Februar aus der Eurozone im Blick. Nach dem deutlichen Rückgang im Januar, der die Anleger euphorisiert hatte, könnten sie mit ihrer Höhe wieder negativ überraschen, fuhr Hewson fort.

WALL STREET

An den US-Börsen wurden sich Anleger am Mittwoch nicht so recht einig.

Der Dow Jones verharrte zu Handelsstart auf seinem Vortagsniveau pendelte dann um die Nulllinie. Schlussendlich stand ein Zuwachs von 0,02 Prozent auf 32'661,84 Punkte an der Tafel. Der technologielastige NASDAQ Composite ging tiefer in die Sitzung, die Abwärtstendenz verstärkte sich bis letztlich ein Abschlag von 0,66 Prozent auf 11'379,48 Einheiten ausgewiesen wurde.

Bestimmendes Thema war weiterhin die Zinspolitik der Notenbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation. Zuletzt hatten Preisdaten aus Europa und den USA die Sorge vor einem hartnäckig hohen Zinsniveau zu Lasten des Wirtschaftswachstums geschürt.

Positive Wirtschaftsdaten aus China, die darauf hindeuten, dass die dortige Wirtschaft nach Aufhebung der strikten Corona-Massnahmen nun an Fahrt aufnimmt, hellen die Stimmung an den Märkten indessen etwas auf.

"Der Markt ist immer noch sehr stark von der Inflation und den Zinserwartungen abhängig", sagte Ben Jones, Direktor des Makro-Research bei Invesco. "Wir sehen, dass die Inflation sinkt, aber auf eine holprige Art und Weise, und ich denke, das wird sich fortsetzen. Das spricht für höhere Zinsen."

ASIEN

Die Börsen in Asien kamen am Donnerstag überwiegend kaum von der Stelle.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei bei 27'498,87 Punkten um lediglich 0,06 Prozent tiefer.

In Festland-China gab der Shanghai Composite bis zum Handelsende ebenfalls nur um minimale 0,05 Prozent auf 3'310,65 Einheiten nach. In Hongkong fiel der Hang Seng hingegen deutlicher: Er verlor letztlich 0,92 Prozent auf 20'429,46 Zähler, er hatte am Mittwoch aber auch kräftig zugelegt.

Neuerlich aus den USA kommende Zinserhöhungssignale von Notenbankern zur Bekämpfung der Inflation liessen - wie auch wieder an der Wall Street zu beobachten - keine ausgeprägtere Kaufstimmung aufkommen. Dazu war der Einkaufsmanagerindex ISM zum Vormonat zwar leicht gestiegen, bewegte sich aber immer noch deutlich im Kontraktion anzeigenden Bereich. Das befeuerte die Sorgen, dass die Zinserhöhungen das Wirtschaftswachstum bremsen.

