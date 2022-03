Ukraine-Krieg im Fokus: SMI deutlich tiefer -- DAX moderat im Plus -- Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt sind am Mittwoch starke Verluste auszumachen.

So eröffnete der SMI mit einem Abschlag von 1,0 Prozent bei 11'749 Punkten und verbleibt auch anschliessend auf rotem Terrain.

Der Ukraine-Krieg hält die Börsen weiterhin im Würgegriff. Die Marktteilnehmer sind verunsichert über die Folgen der mit unverminderter Härte anhaltenden Angriffe Russlands auf die Ukraine und halten sich daher zurück. Die Nato hat nun für Freitag ein Sondertreffen angekündigt. Dies schüre die Angst vor einer weiteren Eskalation, heisst es am Markt.

An der Börse regiere die Angst vor den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und vor den Folgen der immer weiter steigenden Energiepreise, meinte ein Händler. Die Markteilnehmer sorgten sich abgesehen von den direkten Folgen des Krieges zunehmend auch um die wirtschaftlichen Auswirkungen. Darüber herrsche grosse Unsicherheit und die Marktteilnehmer hätten Mühe, die Situation effizient einzupreisen. Damit dürften die Märkte volatil bleiben und in der Tendenz wohl noch weiter nachgeben, so der Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch in Grün.

Zwar startete der DAX 0,49 Prozent schwächer bei 13'836,93 Stellen, im weiteren Handelsverlauf kann er jedoch ins Plus drehen.

Unterdessen geht Russland weiter massiv gegen die Ukraine vor. Aus mehreren ukrainischen Städten wurden in der Nacht Angriffe russischer Truppen und Kämpfe gemeldet. US-Präsident Joe Biden kündigte die Schliessung des amerikanischen Luftraums für russische Flugzeuge an. Er beschwor einen harten Kurs gegen Russlands Aggression und Präsident Wladimir Putin.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel war am Dienstag Abschlägen geprägt.

Der Dow Jones baute seine Verluste weiter aus, am Ende stand ein Minus von 1,77 Prozent auf 33'293,96 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte ebenfalls immer tiefer auf rotes Terrain und schloss 1,59 Prozent schwächer bei 13'532,46 Indexpunkten.

Russland verschärft seine Angriffe auf die Ukraine. Ungeachtet neuer westlicher Sanktionen will Moskau im Krieg gegen das Land an seinem Kurs festhalten. Die Anleger waren vor diesem Hintergrund weiterhin sehr nervös und steuerten den als sicher empfundenen Hafen der Staatsanleihen an. Zudem zogen die Ölpreise stark an. Gründe dafür waren neben dem Ukraine-Krieg auch die sich eintrübenden Beziehungen zwischen dem Westen und Russland. Rohstoffexperten beschäftigen sich mit den Konsequenzen für die Öllieferungen Russlands. Das Land ist einer der weltgrössten Rohölförderer und -exporteure. Die Internationale Energieagentur hat am Dienstag eine ausserordentliche Sitzung zu der Thematik abgehalten. Die IEA will mit der Freigabe von Rohölreserven die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten abmildern.

ASIEN

An den asiatischen Börsen hatten zur Wochenmitte die Bären das Ruder übernommen.

In Japan schloss der Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 1,68 Prozent bei 26'393,03 Punkten.

Auch in China ging es abwärts. Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis Handelsende 0,13 Prozent auf 3'484,19 Punkte und in Hongkong gab der Hang Seng 1,84 Prozent auf 22'343,92 Punkte ab.

An den asiatischen Finanzmärkten kam nach der Stabilisierung der vergangenen Tage am Mittwoch die Kriegsangst zurück. Die Abwärtsdynamik erreichte aber vielerorts nicht das Ausmass, wie an der Wall Street am Vorabend.

Aufgeschreckt wurden Anleger von Berichten, wonach das russische Militär zusehends auch zivile Einrichtungen unter Beschuss nimmt. Fast wichtiger als der eigentliche Krieg sind die globalen Sanktionen gegen den Russland, an denen sich auch asiatische Staaten wie zum Beispiel Japan und Südkorea beteiligen. Diese zeigten Wirkung - auch in den verhängenden Ländern, hiess es im Handel. Für die Konjunkturentwicklung seien das keine positiven Aussichten. "Der Konflikt zeigt keinerlei Zeichen der Entspannung, Russland erweitert die Angriffe auf die Ukraine sogar noch und schürt damit weitere Sorgen über die ökonomischen Verwerfungen mit anhaltendem Preisdruck", hiess es bei IG.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires