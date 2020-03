SMI mit deutlichen Gewinnen -- DAX stabil -- Börsen in Fernost fester

Der heimische Markt zeigt sich in der neuen Woche klar von seiner freundlichen Seite. Beim der deutschen Leitindex scheitert hingegen der Erholungsversuch. In Asien unternehmen die Börsen zum Wochenauftakt einen Erholungsversuch.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse kann am Montag Gewinne erzielen.

Der Leitindex SMI eröffnete 1,89 Prozent stärker bei 10'016,45 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI ziehen aktuell kräftig an.

Nach dem Ausverkauf der Vorwoche komme es zu einer technischen Gegenbewegung, sagen Händler. Ob diese nachhaltig ist, sei noch ungewiss. Dazu könnten auf jeden Fall Massnahmen der Notenbanken betragen, heisst es weiter. Am Freitagabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell in einer ausserplanmässigen Erklärung Unterstützung signalisiert und Erwartungen auf zinssenkungen geschürt, was dann auch der Wall Street zu einer teilweisen Erholung verholfen hatte. Die Bank von Japan hatte sich am Montag ähnlich wie das Fed geäussert und darauf dem Finanzsystem zusätzlich Liquidität zur Verfügung gestellt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck.

Der DAX startete zwar 1,18 Prozent höher bei 12'030,27 Punkten, aktuell pendelt er aber nur noch um seinen Schlusskurs vom Freitag.

In China hat die Zahl der Neuinfektionen am Sonntag nicht mehr so stark zugenommen wie zuvor. An den chinesischen Börsen sind die Kurse daraufhin stark gestiegen. "Der chinesische Aktienmarkt ist als erstes in die Korrektur gerutscht und kommt jetzt als erstes wieder heraus. Die Börsenpanik wandert auf dem gleichen Weg wie das Virus", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Ein positives Signal kommt zudem aus Japan: Die Zentralbank des Landes hat das nationale Finanzsystem angesichts der Virus-Krise mit zusätzlicher Liquidität versorgt. Auch andere Notenbanken signalisierten Handlungsbereitschaft.

WALL STREET

Für den Dow ging die Talfahrt vor dem Wochenende weiter.

Der Dow Jones eröffnete deutliche 1,92 Prozent tiefer bei 25'270,83 Punkten und blieb auch weiter auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: minus 1,39 Prozent (25'409 Punkte).

Beim Techwerte-Index NASDAQ Composite ging es zum Handelsstart noch etwas steiler abwärts: Er verlor 3,46 Prozent auf 8'269,74 Zähler und lag auch im weiteren Verlauf überwiegend in der Verlustzone. Kurz vor der Schlussglocke konnte er sich dann aber knapp ins Plus retten. Er beendete den Tag 0,01 Prozent fester bei 8'567 Punkten.

Dennoch ging für das wichtige Börsenbarometer mit einem Wochenverlust von 12,4 Prozent eine der schlimmsten Handelswochen seit Jahren zu Ende. Noch markanter waren die Einbussen zuletzt nur während der Finanzmarktkrise im Oktober 2008. Auf Vierwochensicht sieht es kaum besser aus: Mit minus 10 Prozent hat der Dow den verlustreichsten Monat seit genau elf Jahren hinter sich.

Die US-Notenbank (Fed) will auf mögliche Risiken der Virus-Epidemie - falls nötig - mit geeigneten Massnahmen reagieren. Die amerikanische Wirtschaft sei fundamental weiterhin stark, sagte Notenbank-Präsident Jerome Powell. Dennoch stelle das neuartige Coronavirus ein sich entwickelndes Risiko für die wirtschaftliche Aktivität in den USA dar. "Wir werden unsere Werkzeuge nutzen und angemessen handeln, um die Wirtschaft zu unterstützen", sagte Powell.

Hauptrisiko für eine Fortsetzung der Börsentalfahrt weltweit sei in der neuen Handelswoche nun eine neue "Welle an Infektionsfällen in Europa ausserhalb Italiens oder in den USA", sagte Analyst Neik Wilson von Markets.com. Die Weltgesundheitsorganisation hatte angesichts der wachsenden Zahl von Fällen mit dem neuartigen Coronavirus am Freitag das Risiko einer weltweiten Verbreitung von "hoch" auf "sehr hoch" gesetzt.

ASIEN

Nach anfänglichen neuerlich kräftigen Kursverlusten haben die meisten asiatischen Börsen am Montag zu einer Erholung angesetzt.

In Japan steigt der Nikkei aktuell (07:05 Uhr) um 0,95 Prozent auf 21'343,79 Punkte.

Auch in China geht es aufwärts. Während auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite um 3,16 Prozent auf 2'971,26 Indexeinheiten zulegt, klettert der Hang Seng um 0,83 Prozent auf 26'346,09 Zähler.

Zwar grassiert die Angst vor einer Coronavirus-Pandemie weiter, die Anleger spekulieren aber auf Massnahmen der Notenbanken und der Regierungen zur Abfederung der wirtschaftlichen Konsequenzen und beginnen, Aktien auf dem massiv ermässigten Niveau zurückzukaufen.

Derweil machte angesichts diverser Signale der Notenbanken auch die Spekulation die Runde, dass es zu einer Art konzertierter Aktion kommen könnte. Der ehemalige US-Notenbanker Bill Nelson geht von einer globalen Zinssenkung der Zentralbanken am Mittwoch aus.

Die Hoffnung auf geld- und fiskalpolitische Hilfe drängt dabei sogar die desaströs ausgefallenen Konjunkturdaten aus China in den Hintergrund.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires