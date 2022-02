SMI etwas leichter -- DAX im Plus -- Wall Street gespalten -- Börse in Japan schliesst freundlich - Feiertag in China

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex präsentiert sich zur Wochenmitte mit leichten Abschlägen.

So eröffnete der SMI 0,18 Prozent leichter bei 12’337,52 Punkten und steht auch weiterhin etwas tiefer.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentieren sich derweil uneins. Während der SPI kleine Gewinne verbuchen kann, bewegt sich der SPI in einer engen Range um die Nulllinie.

Gebremst wird der Aufwärtstrend von den Einbussen beim Marktschwergewicht Novartis, dessen Ergebnisse am Markt als nicht ganz ausreichend aufgenommen wurden. Dennoch sei die Stimmung grundsätzlich gut, heisst es. In den USA hätten die Sorgen vor einer raschen Straffung der Geldpolitik etwas nachgelassen. Laut Vertretern der US-Notenbank Fed sollen Zinserhöhungen in einem Tempo stattfinden, das die Wirtschaft nicht unnötig beeinträchtigt. Und dies habe dazu geführt, dass Schnäppchenjäger wieder aktiver am Markt seien und Baissepositionen glattgestellt würden.

Der Erholungstrend sollte nach Ansicht von Händlern noch weitergehen. Genährt wird die Hoffnung von den bisher mehrheitlich gut ausgefallenen Firmenergebnissen, heisst es am Markt. "Der positive Verlauf der Berichtssaison wiegt schwerer als die Zinswende und der Ukraine-Konflikt", meinte ein Marktanalyst. Unternehmensgewinne seien der klassische Treibstoff der Börse.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet am Mittwoch Zuwächse.

So startete der DAX 0,45 Prozent fester bei 15'689,16 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Nach zwei guten Börsentagen sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch gestiegen. Allerdings halten sich die Gewinne in Grenzen. Am Montag und Dienstag hatte der DAX bereits um insgesamt knapp zwei Prozent zugelegt.

Die Landesbank Helaba begründet die Kursgewinne mit etwas nachlassenden Sorgen vor einer raschen Straffung der Geldpolitik in den USA. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legte zuletzt nicht mehr zu, sondern stagnierte bei etwa 1,8 Prozent. Zuvor hatte der starke Anstieg der Kapitalmarktzinsen die Börsenrally abgewürgt. Marktteilnehmer begründen die wieder bessere Stimmung auf dem Parkett aber auch mit überwiegend soliden Quartalsberichten der Unternehmen.

WALL STREET

An der Wall Street werden zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen eingeschlagen.

Der Dow Jones beginnt die Sitzung 0,08 Prozent tiefer bei 35'378,19 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite legt zum Start um 1,03 Prozent auf 14'494,47 Zähler zu.

"Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf den Unternehmensberichten und wir sehen starke Ergebnisse von grossen Technologieunternehmen. Aber irgendwann könnte sich die Stimmung wieder auf Makrodaten und die Fed richten - wir denken, dass wir zwischen diesen beiden Polen hin- und herpendeln werden", sagt Investmentstratege Luc Filip von SYZ Private Banking. "Für die Finanzmärkte bedeute das ein Mehr an Volatilität, ergänzt der Experte. Nach der Hälfte der Berichtssaison ist die Zahl der Unternehmen, die die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes an der Wall Street übertroffen haben, überdurchschnittlich hoch, wenn auch niedriger als zu Beginn des Aufschwungs, wie eine Analyse der Deutschen Bank veranschaulicht.

ASIEN

An der Börse in Japan ging es am Mittwoch aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 1,68 Prozent bei 27'533,60 Punkten. Gesucht waren in Tokio Aktien des Elektroniksektors, aber auch von Fluggesellschaften. Letztere wurden von der Hoffnung auf eine baldige Lockerung der pandemiebedingten Reisebeschränkungen und eine Besserung der Ertragslage nach oben getragen.

Der Shanghai Composite ist unterdessen weiter in der Feiertagspause, dort ruht der Handel erneut. Am Freitag hatte das Börsenbarometer auf dem chinesischen Festland 0,97 Prozent auf 3'361,44 Punkte verloren. Der Hang Seng gewann am Vortag unterdessen 1,07 Prozent auf 23'802,26 Zähler - auch hier wurde feiertagsbedingt am Dienstag nicht gehandelt.

Unterstützung kam erneut von der Wall Street, wo die grossen Indizes am Dienstag weiter zulegten. In Hongkong, China, Taiwan, Südkorea, Singapur und Kuala Lumpur waren dagegen die Aktienmärkte wegen der Feiertage rund um das Mondneujahr noch geschlossen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires