Dow im Plus -- SMI und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün

An der Wall Street dürften Anleger heute zugreifen. Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne verbuchen. An den Märkten in Fernost herrschte am Dienstag Zuversicht.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsntiert sich am Dienstag fester.

Der SMI startete 0,15 Prozent höher bei 10’755,91 Zählern und liegt auch im weiteren Handelsverlauf in der Gewinnzone.

Auch der SLI und der SPI ziehen derzeit an.

Die Erholung am Schweizer Aktienmarkt setzt sich auch am Dienstag weiter fort. Bereits am Montag hatte der Leitindex SMI mit einem Plus von mehr als einem Prozent einen Teil seiner Vorwochen-Verluste ausgebügelt. Händler werten es als gutes Zeichen, dass sich die Märkte nach dem deutlichen Einbruch der Vorwoche so schnell wieder erholen. Das zeige, dass es ausreichend Investoren gebe, die Schwächephasen zum Einstieg nutzen, kommentiert ein Börsianer. Mit den steigenden Kurse ist auch die Nervosität wieder etwas gesunken, wie die aktuellen Entwicklung des VSMI zeigt.

Und doch warnen Marktteilnehmer, dass man die Entwicklung an der US-Börse vergangene Woche nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ein konzertierter Run von Privataktionären auf die Aktien von GameStop hatten zahlreiche Hedge Fonds in Bedrängnis gebracht. "Die Turbulenzen sollten als Weckruf gesehen werden", sagt ein Markstratege. Er gehe davon aus, dass sich Privatanleger auch in Zukunft verstärkt über soziale Medien in Gruppen zusammentun und am Markt aktiv sein werden. Als generell positiv bewerten Börsianer die Nachrichten rund um US-Konjunkturstützen. US-Präsident Joe Biden bezeichnete die Gespräche mit den Senatsrepublikanern als "sehr produktiv".

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt weist am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

So eröffnete der DAX mit einem Gewinn von 0,75 Prozent bei 13'724,12 Zählern und baut diesen anschliessend noch aus.

Die heftigen Turbulenzen, die in der Vorwoche vom spekulativen Kräftemessen zwischen professionellen Leerverkäufern einerseits und privaten Anlegern andererseits ausgelöst worden waren, treten nun etwas in den Hintergrund. Sie hatten angesichts von Milliardenverlusten von Hedgefonds für Verunsicherung an den Börsen gesorgt. An der Wall Street hatten die Kurse am Vortag jedoch wieder zugelegt, besonders stark an der technologielastigen Nasdaq-Börse. Und auch in Asien ging es aufwärts.

Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba sprach von einem "Monatsanfangseffekt": Typischerweise und statistisch belegbar stiegen die Börsen zum Monatsanfang. Zu begründen sei die unter anderem mit dem Mittelzufluss von Investmentfonds.

Zudem hätten Anleger an der US-Börse Nasdaq am Vortag die Schwergewichte Amazon und Alphabet gekauft in Erwartung starker Quartalszahlen, sagte Analyst Manfred Bucher von der Landesbank BayernLB. Die beiden Tech-Giganten lassen sich am Abend nach Börsenschluss in die Bücher schauen.

Regelrecht entsetzt zeigten sich Anleger mit Blick auf die Aktien von FMC. Von einem "schockierenden Ausblick" sprach ein Händler mit Blick auf das Gewinnziel des Dialysekonzerns.

WALL STREET

An den US-Börsen setzt sich am Dienstag die Rally vom Vortag fort.

Der Dow Jones startete 0,22 Prozent höher bei 30.276,88 Punkten und legt danach stark zu. Daneben eröffnete der NASDAQ Composite 1,04 Prozent im Plus bei 13.543,10 Einheiten, anschliessend baut er seinen Aufschlag weiter aus.

Solide Zahlenausweise wichtiger US-Unternehmen und sinkende Corona-Fallzahlen liessen die Anleger wieder Mut fassen, heisst es aus dem Handel. Überdies bestehe nach wie vor Hoffnung auf ein weiteres Hilfspaket der US-Regierung, auch wenn ein Treffen des neuen US-Präsidenten Joe Biden mit Senatoren der oppositionellen Republikaner noch keinen Durchbruch brachte.

Senatorin Susan Collins sprach zwar von einem "sehr guten Meinungsaustausch", jedoch sei keine Einigung auf ein Hilfspaket erreicht worden. Nach Angaben der Senatorin soll es weitere Gespräche geben. Im Fokus dürften weiter die Quartalsberichte der Unternehmen stehen. Noch vor der Startglocke werden unter anderem United Parcel Service, Pfizer und Alibaba Geschäftszahlen vorlegen.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien konnten am Dienstag zulegen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 0,97 Prozent bei 28'362,17 Zählern.

Auch in China ging es aufwärts. Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite um 0,81 Prozent auf 3'533,69 Zähler. In Hongkong zog der Hang Seng um 1,23 Prozent auf 29'248,70 Punkte an.

Auf breiter Front legten die Indizes zu - diesmal auch gestützt von guten Vorgaben der Wall Street, wo insbesondere die technologielastigen Indizes kräftige Gewinne verzeichneten. Nicht nur bei den betreffenden Einzelaktien sorgten gute Unternehmensergebnisse für Kauflaune. Kiwoom Securities verwies auch auf den Ausblick des Haushaltsausschusses im US-Kongress als Treiber. Demnach könnte die US-Wirtschaft Mitte des Jahres wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreichen.

In Schanghai sprachen Händler von einer Gegenbewegung nach oben, nachdem zuletzt die Notenbank dem Geldmarkt wieder Liquidität zugeführt hatte. In der Vorwoche hatte sie noch entgegengesetzt agiert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires