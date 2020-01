SMI feiertagsbedingt geschlossen -- DAX etwas tiefer erwartet -- Chinas Börsen in Grün

Am Donnerstag geht es an den Börsen in China aufwärts.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse bleibt am Donnerstag aufgrund des Berchtoldstags geschlossen. Am Montag zeigte das Börsenbarometer in der Verlustzone.

Der Leitindex SMI wies am Montag zum Ertönen der Schlussglocke ein Minus von 1,06 Prozent auf 10'616,94 Zähler aus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI notierten ebenfalls etwas tiefer. Sie schlossen um 0,93 Prozent leichter bei 1'633,06 Punkten respektive um 0,96 Prozent auf rotem Terrain bei 12'847,64 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Donnerstag, dem Berchtoldstag, geschlossen. Er hat am Montag, dem letzten Handelstag des Jahrzehnts, klar tiefer geschlossen. Etwas belastet wurde die Stimmung zum Jahresende vom weiter erstarkten Franken, wobei der US-Dollar erstmals seit vergangenem August die Marke von 97 Rappen unterschritten hat. Insgesamt verlief das Börsengeschehen am Jahresultimo aber in ruhigen Bahnen.

Die Gewinnmitnahmen zum Abschluss änderten nichts mehr am starken Börsenjahr 2019 mit einem Plus des SMI von gut 26 Prozent und des SPI von über 30 Prozent. Das Jahresendrally lief im Prinzip seit dem ersten Handelstag im Januar und fand seinen Höhepunkt bei einem Stand des SMI von gut 10'755 Punkten am vergangenen Freitag. Einzig in den Monaten Mai und August gab der hiesige Leitindex leicht nach. Glaubt man den zahlreichen optimistischen Prognosen für die Aktien in naher Zukunft, könnte der heutige Rückschlag auch als Verschnaufpause vor einem starken Start ins neue Aktienjahr am kommenden Freitag gelesen werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte den ersten Handelstag des Jahres leichter beginnen.

Der DAX weist vorbörslich einen kleinen Verlust aus.

Das neue Börsenjahr am deutschen Aktienmarkt dürfte mit leichten Verlusten beginnen. Viele Marktakteure werden wohl erst in der kommenden Woche wieder aktiv werden, das Aktiengeschäft dürfte von fehlenden Impulsen und geringen Umsätzen geprägt sein.

"Das hervorragende Börsenjahr 2019 ist Vergangenheit. Heute werden die Uhren auf Null gestellt", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die kommenden zwölf Monate könnten herausfordernd werden: Aktien seien bereits hoch bewertet und gleichzeitig schwächele die Wirtschaft. "Vieles spricht da für hohe Schwankungen anstatt hoher Kursgewinne", prognostizierte der Analyst.

WALL STREET

An Silvester konnte die Wall Street nochmal Gewinne erzielen.

Der US-Aktienmarkt hat sich am Silvestertag mit Kursgewinnen aus dem Jahr 2019 verabschiedet. Der Dow Jones 30 Industrial konnte am letzten Handelstag des Jahres 0,27 Prozent auf 28'538,44 Indexpunkte zulegen. Für den Nasdaq Composite ging es daneben 0,30 Prozent auf 8'972,60 Indexpunkte nach oben - damit lag der Techwerteindex nur knapp unter den jüngst erreichten Rekordhochs.

Für gute Stimmung sorgte laut Händlern, dass US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, am 15. Januar im Weissen Haus den sogenannten Phase-1-Deal mit China zur Eindämmung des Handelsstreits unterzeichnen zu wollen.

Konjunkturdaten fielen daneben weniger überzeugend aus: Der FHFA-Hauspreisindex ist im Oktober weniger deutlich gestiegen, als von Experten erwartet. Die Verbraucherstimmung hatte sich im Dezember überraschend eingetrübt.

ASIEN

Am Donnerstag verzeichnen die wichtigsten chinesischen Börsen einen Gewinn. Die Börsen in Japan bleibt feiertagsbedingt geschlossen.

Der Nikkei büsste am Montag 0,76 Prozent auf 23'656,62 Einheiten ein.

Daneben geht es aufwärts in China: Der Shanghai Composite legt kräftige 1,2 Prozent zu auf 3'086,63 Punkte. In Hongkong konnte der Hang Seng dagegen 1,01 Prozent auf 28'475,09 Zähler hinzugewinnen. (7.10 Uhr MEZ)

In Japan währt die Feiertagspause über den Jahreswechsel noch immer, weshalb dort am Donnerstag nicht gehandelt wird. In China geht es unterdessen aufwärts, denn am ersten Handelstag des Jahres gibt es gleich eine Reihe positiver Nachrichten zu verarbeiten: Für gute Stimmung sorgt laut Händlern, dass US-Präsident Donald Trump am 15. Januar im Weissen Haus das sogenannte "Phase-1-Abkommen" mit China zur Eindämmung des Handelsstreits unterzeichnen will.

Darüber hinaus wartete die chinesische Notenbank am Mittwoch mit einer Senkung der Mindestreserveanforderung für gewerbliche Banken auf. Mit dem Schritt werden 800 Milliarden Yuan (115 Milliarden US-Dollar) freigesetzt und ins Finanzsystem gepumpt. Allerdings kommt die Massnahme nicht ganz unerwartet. Die Zentralbank wolle mit dem Schritt möglichen Liquiditätsengpässen im Vorfeld der Feierlichkeiten zum neuen Mondjahr begegnen, heisst es im Handel. Diese steigen Ende Januar.

