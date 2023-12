Start in den Dezember: SMI startet höher -- DAX setzt Jahresendrally mit erneuten Gewinnen fort -- Mehrheitlich Verluste in Asien

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse startet mit Gewinnen in den Freitagshandel.

Der SMI gewinnt im frühen Verlauf 0,29 Prozent auf 10'885,96 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI machen es dem Leitindex nach und entwickeln sich ebenfalls positiv.

Damit geht die Jahresendrally auch zum Dezember-Start weiter. Die Anleger honorierten den guten Job der US-Notenbank in der Inflationsbekämpfung, ohne dabei eine schwere Rezession hervorzurufen, sagten Börsianer.

Aufschläge unter den Blue Chips weisen Swiss Re aus. Der Rückversicherer will im neuen IFRS-Bilanzkleid im kommenden Jahr die Gewinne sprudeln lassen und hat sich im Rahmen des heute Freitag stattfindenden Investorentags neue Ziele gesetzt. Auch die Aktionäre sollen profitieren, Analysten sind daher voll des Lobes.<<ü> Deutlich weniger optimistisch beurteilen Markteilnehmer unterdessen die Lage bei https://www.finanzen.net/aktien/leonteq-aktie: Der Derivate-Spezialist spürt die deutlich geringere Marktvolatilität und wird daher im laufenden Jahr deutlich weniger Gewinn schreiben.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt setzt sich die positive Stimmung der vergangenen Tage auch am ersten Handelstag im Dezember fort.

Der DAX steigt mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 16'296,92 Punkten in den Handel ein.

Die Jahresendrally des DAX geht zum Dezember-Start damit weiter. Bis zum Rekordhoch bei 16'528 Punkten ist der Weg charttechnisch frei. "Es war ein November, an den man sich erinnert", schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management zum Monatswechsel. Die Anleger honorierten den guten Job der US-Notenbank in der Inflationsbekämpfung, ohne dabei eine schwere Rezession hervorzurufen. Eine aktuell moderatere Teuerung stelle das Zinsniveau infrage - mit entsprechendem Schub für risikoreichere Anlagen wie Aktien. Heisst: Investoren setzen auf baldige Zinssenkungen. Die laufende Jahresendrally hat den DAX inzwischen über 11 Prozent von seinem Oktober-Tief weggetrieben. Im November gewann der deutsche Leitindex 9,5 Prozent. Damit hat er den Grossteil der Korrektur seit August aufgeholt.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Donnerstag in verschiedene Richtungen.

Der Dow Jones Index konnte Gewinne verzeichnen und schloss mit einem Plus von 1,47 Prozent bei 35'950,23 Punkten in den Feierabend. Verluste fuhr daneben der technologielastige NASDAQ Composite ein, der mit einem Abschlag von 0,23 Prozent bei 14'226,22 Indexpunkten in den Feierabend ging.

Der Optimismus an der Wall Street kehrte am Donnerstag teilweise zurück, nachdem dieser im Vortagesverlauf stark abgeebbt war. Händler verwiesen auf gut aufgenommene Geschäftsausweise der Software-Gesellschaften Salesforce und Snowflake, deren Kurse vorbörslich deutlich anzogen. Das wichtige Inflationsmass PCE-Deflator, die von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsonskennziffer, ist in der Kernrate exakt wie prognostiziert ausgefallen und bestätigt somit die Zinsspekulationen des Marktes.

Die Rally bei Aktien und Anleihen der jüngsten Zeit war getrieben von gesunkenen Teuerungsraten und der Spekulation nach dem Erreichen des Zinsgipfels. Mittlerweile ist eine Debatte über den Zeitpunkt erster Leitzinssenkungen 2024 entbrannt. Der PCE-Deflator wird daher als Lackmustest für die Markterwartungen gesehen, er sollte das bullische Narrativ unterstützen. Anderenfalls hätten Abgaben bei Aktien und Anleihen gedroht. Die übrigen Daten zu Ausgaben und Einkommen der Verbraucher sind ebenfalls wie vorhergesagt ausgefallen, die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten einen Tick besser.

"Daten und Kommentare der US-Notenbank haben die Vorstellung, dass der aktuelle Zinserhöhungszyklus zu Ende ist, weitgehend bestätigt", erklärt Investmentstratege Russ Mould von AJ Bell die jüngste Rally.

ASIEN

Die asiatischen Märkte zeigen sich am Freitag mehrheitlich schwächer.

In Japan gab der Nikkei 225 0,17 Prozent auf 33'431,51 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite daneben mit einem marginalen Aufschlag von 0,06 Prozent bei 3'031,64 Punkten nur wenig verändert. Der Hang Seng rutscht daneben zwischenzeitlich um 1,17 Prozent auf 16'843,96 Punkte ab.

Mehrheitlich mit Abgaben zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am letzten Handelstag der Woche. Nachdem am Vortag die offiziellen Einkaufsmangerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor den zweiten Monat in Folge einen Rückgang verzeichnet haben, zeichnet der private Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe ein gänzlich anderes Bild. Hier wurde am Freitag ein Anstieg vermeldet, wobei der Index wieder über die Expansionsschwelle von 50 Punkten sprang.

Laut Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global hat sich die Stimmung in der Industrie verbessert, und der Wert für die Erwartungen an die künftige Produktion erreichte im November ein Viermonatshoch. Die befragten Unternehmen hätten sich jedoch nach wie vor besorgt gezeigt über die globalen Wirtschaftsaussichten für die kommenden zwölf Monate. Investoren warten weiter auf ein grosses Stimulierungspaket der chinesischen Regierung um den stotternden Konjunkturmotor in China wieder ins Laufen zu bringen. Dabei wird vor allem auf eine Unterstützung für den kriselnden Immobilien-Sektor gesetzt.

In Hongkong stehen Technologie- und Immobilienwerte unter Abgabedruck, sie folgen damit den schwachen Techwerten der Wall Street.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires