Nach Powell-Rede: DAX über 14'500 Punkten erwartet -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt konnte zur Wochenmitte zulegen.

Der SMI eröffnete den Tag bereits mit einem Zuschlag und hielt sich auch im Laufe des Tages in der Gewinnzone. Bis zum Sitzungsende legte er 0,45 Prozent auf 11'127,77 Punkte zu.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen sich der freundlichen Tendenz an und gingen 0,47 Prozent fester bei 14'199,52 Zählern respektive 0,46 Prozent höher bei 1'700,45 Einheiten in den Feierabend.

Für gute Stimmung am heimischen Aktienmarkt dürfte am Donnerstag US-Notenbankpräsident Jerome Powell sorgen. Powell hatte am Vortag Signale für kleinere Zinserhöhungen in den USA gegeben. "Der Zeitpunkt für eine Verringerung der Zinserhöhungen könnte schon auf der Dezember-Sitzung kommen", sagte Powell am Mittwochabend in Washington auf einer Veranstaltung des Instituts Brookings. Eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos von zuletzt 0,75 Prozentpunkte auf nur noch 0,50 Prozentpunkte war zwar schon allgemein erwartet worden, sagte Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank. Aber als Powell in dieser mit Spannung erwarteten Rede bestätigt habe, dass "schon auf der Dezember-Sitzung" der Zeitpunkt gekommen sein dürfte, das Tempo der Zinserhöhungen zu drosseln, "passten die Finanzmarktteilnehmer ihren Ausblick noch einmal signifikant an".

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag kräftig zulegen.

Der DAX zieht in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 1,14 Prozent auf 14'561 Punkte an. Am Vortag legte er um 0,29 Prozent auf 14'397,04 Zähler zu und beendete den Handel somit nur knapp unter der 14'400-Punkte-Marke.

Nach den erneut eher moderaten Zins-Signalen der US-Notenbank Fed dürfte der DAX am Donnerstag wieder richtig in Schwung kommen. Fed-Chef Jerome Powell hat am Mittwoch auf einer Veranstaltung die Perspektive kleinerer Zinsschritte untermauert, und damit bereits an der Wall Street eine Kursrally ausgelöst. "Powell hat an sich nichts Neues gesagt, aber seine Worte haben ihre Wirkung trotzdem nicht verfehlt", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Es sei keine Überraschung, dass Powell den "Riesen-Zinsschritten" um mehrmals in Folge 0,75 Prozentpunkte "langsam Lebewohl sagt", so Altmann weiter. Schon vor Powells Rede seien für den Dezember nur noch 0,5 Prozentpunkte eingepreist worden, woran sich nun nichts geändert habe. Aber: "Positive Botschaften werden an der Börse im Moment einfach gerne gehört." Auch der US-Arbeitsmarktbericht für den November am Freitag könne eine solche Botschaft sein, wenn er nämlich erwartungsgemäss recht schwach ausfalle, und so geldpolitischen Druck von der Fed nehme.

WALL STREET

An den US-Börsen übernahmen nach der Rede von Fed-Chef Powell die Bullen das Ruder.

Der Dow Jones startete etwas tiefer, nach den Äusserungen von Powell stieg der Traditionsindex aber kontinuierlich an. Letztlich beliefen sich die Gewinne auf 2,18 Prozent (Schlussstand: 34'589,77 Einheiten). Beim technologielastigen NASDAQ Composite ging es zum Handelsbeginn leicht bergauf. Auch hier verlieh die Rede von Powell Flügel: Der Index stieg bis Sitzungsende um satte 4,41 Prozent auf 11'468,00 Zähler.

Die US-Aktienmärkte feierten in den letzten Handelsstunden ein veritables Kursfeuerwerk ab. Für grosse Erleichterung sorgten die Äusserungen von Fed-Chef Jerome Powell, der eine weniger rigide Zinspolitik in Aussicht stellte. Fed-Chef Jerome Powell deutete an, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember die Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen wird - damit findet die Serie von zuletzt vier Zinserhöhungen um 75 Basispunkte ihr Ende. Allerdings müsse sich der überhitzte Arbeitsmarkt noch weiter abkühlen, bevor die Fed zuversichtlich sei, dass sich die Inflation langfristig in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent reduzieren wird.

ASIEN

An den wichtigsten asiatischen Börsen sind am Donnerstag Gewinne zu sehen.

Der Nikkei in Tokio gewann bis Handelsschluss 0,92 Prozent auf 28'226,08 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite letztlich um 0,45 Prozent auf 3'165,47 Zähler zu. In Hongkong geht es für den Hang Seng gegen 8:25 Uhr unserer Zeit um 1,53 Prozent nach oben auf 18'881 Einheiten.

Die Hoffnung auf ein weniger straffes Zinserhöhungstempo der US-Notenbank sorgt am Donnerstag auch an den ostasiatischen Börsen für Kursgewinne. Gleichwohl fallen diese nicht so deutlich aus, wie an der Wall Street. Fed-Chef Jerome Powell hat angedeutet, dass die Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember die Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen wird. Sie würde damit die beispiellose Serie von vier Erhöhungen um 75 Basispunkte zur Bekämpfung der hohen Inflation beenden. Powell sagte in einer Rede, dass sich der überhitzte Arbeitsmarkt noch weiter abkühlen müsse, damit die Fed zuversichtlich sei, dass die Inflation dauerhaft in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent sinken wird. Damit rückt der US-Arbeitsmarktbericht für November am Freitag noch stärker in den Fokus.

Weiteren Auftrieb erzeugen die jüngsten Äusserungen zur chinesischen COVID-Politik. China scheint seinen Ton bezüglich seiner COVID-19-Politik zu mässigen, nachdem Vizepremierministerin Sun Chunlan sagte, dass die Bemühungen zur Bekämpfung des Virus in eine neue Phase eintreten, so IG-Marktstratege Yeap Jun Rong. "Das scheint auf Pläne für eine Wiedereröffnung im nächsten Jahr hinzudeuten", ergänzt der Teilnehmer. Die chinesischen Gesundheitsbehörden haben nach den Protesten im Land gegen den strengen Corona-Kurs ihre Aussagen zu den Risiken von COVID-19 gemildert. Zudem werden die Lokalregierungen aufgefordert, unnötige und langwierige Lockdowns zu vermeiden.

In China helfen auch etwas besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe legte im November leicht auf 49,4 zu, nach 49,2 im Vormonat. Am Vortag hatten die offiziellen Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende und Nicht-Verarbeitende Gewerbe im November allerdings einen Rückgang verzeichnet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires