SMI und DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen steigen

SCHWEIZ

In der Schweiz dürften am Mittwoch die Bullen übernehmen.

Der SMI steigt vorbörslich.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften zulegen.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zum Start in den letzten Monat des Jahres 2021 einen Stabilisierungsversuch unternehmen. Damit würde er vor allem den Vorgaben aus Asien folgen, wo sich die Märkte zur Wochenmitte vom jüngsten Ausverkauf etwas erholten. In den USA waren die Indizes am Dienstag ebenfalls im Zuge der erneut aufgeflammten Omikron-Sorgen hingegen auf Talfahrt gegangen.

Verstärkt wurde der Abwärtsdruck an der Wall Street durch Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell. Dieser hat am Dienstagabend vor dem US-Kongress ausgesagt. "Dabei sorgte er für zusätzliche Aufregung, indem er das Wort 'vorübergehend' als sein Lieblingspronomen für Inflation zurückzog und andeutete, dass das Fed die geldpolitischen Stimuli schneller als bisher angekündigt zurückfahren könnte", fasste ein Händler zusammen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird mit positiver Tendenz erwartet.

Der DAX notiert vorbörslich stärker.

Am Vortag waren neben den Sorgen um die Impfstoff-Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante auch Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell als Belastung hinzu gekommen, wonach die Wertpapierkäufe der US-Notenbank schneller zurückgeführt werden könnten. Dieser Cocktail belastete an der Wall Street die Kurse, der Dow hatte den Grossteil seiner Verluste aber schon während des Xetra-Handels eingefahren. Ohne neue Schreckensnachrichten zeigten sich die Börsen in Asien dann allgemein stabilisiert.

Experten rechnen damit, dass die starken Kursschwankungen an den Börsen anhalten. Marktbeobachter Jeffrey Halley vom Broker Oanda sieht "die Volatilität derzeit als einzigen Gewinner", da bei jeder negativen Schlagzeile alles verkauft und dann bei jedem Hinweis darauf, dass die neue Variante nicht so ernst ist, wieder alles umgedreht werde. Ansonsten rücken mit Einkaufsmanagerindizes und dem ADP-Jobbericht aus den USA auch wieder Konjunkturdaten in den Blick.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Dienstag Verluste.

Der Dow Jones verlor 1,85 Prozent auf 34'484,18 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab daneben 1,55 Prozent auf 15'537,69 Indexpunkte nach.

Der Erholungsversuch an der New Yorker Wall Street vom Wochenstart hat am Dienstag erst einmal ein Ende gefunden. Erneut hatten Corona-Sorgen die Anleger fest im Griff, nachdem Moderna-Chef Stephane Bancel der "Financial Times" gesagt hatte, bestehende Impfstoffe dürften mit der neuen Omikron-Variante ihre Probleme haben. Es werde wohl länger dauern, bis angepasste Vakzine in ausreichendem Umfang hergestellt werden könnten.

Zudem betonte US-Notenbankchef Jerome Powell bei einer Rede, dass die Inflation nicht länger als nur vorübergehendes Phänomen betrachtet werden dürfe. Das Risiko einer höhere Inflationsrate sei gestiegen.

ASIEN

Zur Wochenmitte setzt an den asiatischen Aktienmärkten eine leichte Erholung ein.

In Japan legt der Nikkei aktuell 0,41 Prozent auf 27'935,62 Punkte zu.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gewinnt derweil 0,12 Prozent auf 3'568,20 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong ein Plus von 0,99 Prozent auf 23'707,09 Stellen verbucht.

Nach der Talfahrt des Vortages zeigen sich die asiatischen Börsen am Mittwoch mehrheitlich mit Aufschlägen. Die Erholung fällt aber zum Teil recht mager aus. Dies liegt auch an überraschend falkenhaften Tönen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Der Fed-Chairman sprach von einer sehr starken Wirtschaft und weiter hohem inflationären Druck, weshalb es angemessen sei, über eine Beschleunigung des beim November-Treffen der Notenbanker eingeleiteten Zurückfahrens der Wertpapierkäufe zu diskutieren. Während die Äusserungen die Wall Street noch schwer belastet hatten, hören Händler in Asien vor allem die positiven Botschaften zum Konjunkturverlauf heraus. Auch aus China kommen optimistische Verlautbarungen zur Konjunkturentwicklung im kommenden Jahr. Dies seien gerade vor dem Hintergrund der Coronapandemie ermutigende Signale, heisst es im Handel. Zudem stellte Chinas Politik eine stärkere Unterstützung für Unternehmen in Aussicht. Aber so ganz verliert die Omikron-Variante des Coronavirus ihren Schrecken nicht. Händler sprechen von anhaltender Verunsicherung der Anleger.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires