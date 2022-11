SMI und DAX vor höherem Handelsstart -- Börsen in Fernost mit Gewinnen

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel dürfte von Gewinnen geprägt sein.

Der SMI wird im Plus erwartet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften sich der positiven Tendenz anschliessen.

Europas Börsen dürften mit Kursgewinnen in den Handel am Dienstag starten. Es treibe die Hoffnung auf ein in naher Zukunft langsameres Tempo in den Zinserhöhungszyklen der Notenbanken die Kurse am Aktienmarkt, so CMC. Es gilt als ausgemacht, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen erneut um 75 Basispunkte anheben wird. Es wird allerdings darauf spekuliert, dass Fed-Präsident Jerome Powell andeuten könnte, dass die Zinsen im Dezember nur noch um 50 Basispunkte angehoben werden. Im Handel stellt man sich auf ein volatiles Geschäft in den kommenden Tagen ein. Denn sollte die US-Notenbank am Mittwoch keinen Hinweis darauf liefern, dass sich der Zinserhöhungspfad ab Dezember abflacht, könnte der aktuellen Party an der Börse schnell der Kater folgen. Neben der Fed dürfte die Berichtssaison weiter Impulse setzen, obgleich diese am Berichtstag vergleichsweise wenig zu bieten hat.

DEUTSCHLAND

Anleger in Frankfurt dürften sich am Dienstag zuversichtlich zeigen.

Der DAX notiert gemäss der vorbörslichen Indikationen höher.

Nach einem ungewöhnlich starken Börsenmonat Oktober am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen am Dienstag auch für den Novemberauftakt auf Kursgewinne. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex DAX rund zwei Stunden vor dem XETRA-Handel rund 0,86 Prozent höher auf 13'368 Punkte. Das wäre ein weiteres Hoch seit Mitte September. Zudem kommt mit der 200-Tage-Linie bei 13'676 DAX-Punkten eine wichtige langfristige Trendlinie immer näher. Der wesentliche Grund für die jüngsten Kursgewinne ist laut Konstantin Oldenburger von CMC Markets "die Hoffnung auf ein in naher Zukunft langsameres Tempo in den Zinserhöhungszyklen der Notenbanken".

WALL STREET

Die US-Anleger agierten am Montag zurückhaltend.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung schwächer. Zwischenzeitlich konnte er sich der Nulllinie nähern. Bis zum Handelsende gab er jedoch erneut nach und notierte letztlich 0,39 Prozent tiefer bei 32'734,40 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gab zum Start ebenfalls nach und weitete seine Verluste im Verlauf noch etwas aus. Schliesslich verlor er 1,03 Prozent auf 10'988,15 Zähler.

Zu Beginn der Woche mit der US-Leitzinsentscheidung haben die US-Börsen ihrer jüngsten Rally Tribut gezollt. Im Fokus steht in dieser Woche die US-Notenbank Fed mit ihrem Zinsentscheid am Mittwoch. Am Freitag sollte dann der Arbeitsmarktbericht für Oktober für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Marktteilnehmer rechnen fest mit einer erneut kräftigen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Die Investoren richteten aber bereits den Blick nach vorn und verlangten eine Antwort auf die Frage, ob und wann die Fed das Tempo aus dem dynamischsten Zinserhöhungskurs der Historie nehmen wolle, sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

ASIEN

Die Märkte Asiens tendieren am Dienstag aufwärts.

In Tokio steigt der Nikkei zeitweise um 0,24 Prozent auf 27'653,80 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite hingegen 1,34 Prozent auf 2'932,11 Stellen. In Hongkong legt der Hang Seng derweil 4 Prozent auf 15'274,77 Zähler zu.

Positive Vorzeichen dominieren am Dienstag an den Aktienmärkten in Asien. Negative Vorgaben der Wall Street werden ignoriert. Vielerorts bestimmt die Bilanzsaison das Geschehen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires