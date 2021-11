Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Am Freitag ging es am heimischen Markt abwärts.

Der SMI verlor zu Handelsbeginn bereits einige Punkte und blieb im Tagesverlauf weiter schwach. Schlussendlich ging er 0,37 Prozent tiefer bei 12'108,17 Punkten aus dem Handel.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI wiesen nach einem schwachen Start ebenfalls Verluste aus. Der SLI verbuchte letztendlich ein Minus in Höhe von 0,42 Prozent auf 1'966,15 Punkte, der SPI gab schliesslich um 0,33 Prozent auf 15'616,97 Einheiten nach.

Der Schweizer Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenschluss im Rückwärtsgang. Vor allem die mit Enttäuschung aufgenommenen Quartalszahlen der Wall-Street-Grössen Amazon und Apple vom Vorabend wurden als Hauptbelastungsfaktoren genannt. Beide Konzerne hatten mit ihren Ergebnissen die Erwartungen verfehlt. Das Problem waren eindeutig die gestörten globalen Lieferketten, vor allem bei Chips. Und diese Probleme könnten womöglich anhalten und das sonst lukrative Weihnachtsgeschäft trüben, warnten die beiden Unternehmen.

"Damit gilt weiterhin Alarmbereitschaft für Anleger, die in Unternehmen investiert sind, die stark von der Verfügbarkeit von Halbleitern und Chips abhängig sind", meinte ein Händler. Sollten die Lieferengpässe andauern oder sich noch ausweiten, könne es hier sehr schnell ungemütlich werden. Diese beiden Ausreisser sollten aber unter dem Strich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Quartalsberichte der Unternehmen überwiegend positiv ausfallen in dieser Berichtssaison - so auch hierzulande aktuell von Holcim und der Swiss Re. "Der heutige Dämpfer könnte also schon in der kommenden Woche wieder Geschichte sein - auch weil die Europäische Zentralbank trotz der steigenden Preise momentan noch keinen Handlungsbedarf sieht", meinte ein Händler. Gespannt warte der Markt nun auf das Fed in der kommenden Woche.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich im Freitagshandel leichter.

Der DAX eröffnete mit einem deutlichen Minus und setzte sich dann auf rotem Terrain fest. Kurz vor Handelsschluss konnte er seine Verluste aber minimieren. Am Abend stand noch ein Abschlag von 0,05 Prozent auf 15'688,77 Punkte an der DAX-Tafel.

Schlechte Nachrichten der beiden Tech-Giganten und Börsenfavoriten Amazon und Apple hatten zum Wochenschluss auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt gedrückt. "Bislang war in den Quartalsbilanzen der grossen Konzerne fast nur Positives zu lesen. Nun haben mit Apple und Amazon zwei Schwergewichte und Favoriten der Wall Street Zahlen vorgelegt, die den Anlegern so gar nicht gefallen", schrieb Stratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Es gelte "Alarmbereitschaft für Anleger, die in Unternehmen investiert sind, die stark von der Verfügbarkeit von Halbleitern und Chips abhängig sind".

WALL STREET

Vor dem Wochenende erzielten die US-Börsen leichte Kursgewinne.

Zum Handelsschluss verbuchte der Dow Jones mit 35'819,56 Punkten einen Tagesgewinn von 0,25 Prozent. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite verspürte einen leichten Drang nach oben und verbesserte sich um 0,33 Prozent auf 15'498,39 Zähler.

Die Anleger haben am Freitag an den US-Börsen weiter zugegriffen. Enttäuschende Quartalsberichte von Apple und Amazon beunruhigten letzten Endes nicht gross. Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sieht die US-Börsen derzeit in einem "richtig kraftvollen Bullenmarkt". "Die Kauflust an Aktien ist gerade im Technologieindex NASDAQ 100 ungebrochen - und das trotz einer ersten negativen Reaktion auf die Quartalsbilanzen von Amazon und Apple", sagte der Experte. Die Zinssorgen vor dem nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche steckten die Aktienmärkte aufgrund einer insgesamt erstaunlich guten Berichtssaison gut weg.

ASIEN

Die Märkte in Asien präsentieren sich am Montag uneins.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert gegen 07:00 MEZ um 2,59 Prozent auf 29'642,09 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,11 Prozent höher bei 3'551,07 Einheiten.

Der Hang Seng in Hongkong gibt dagegen um 0,92 Prozent auf 25'144,29 Zähler nach.

Während es in Japan klar nach oben geht, zeigt sich die Börse in Festlandchina ohne grosse Ausschläge. In Hongkong geht es dagegen klar abwärts.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires