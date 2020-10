Technisches Problem: Handel in Japan ausgesetzt - Shanghai und Hongkong feiertagsbedingt geschlossen

Von den Börsen in Fernost kommen am Donnerstag kaum Impulse. Am heimischen Markt herrschte am Mittwoch Zurückhaltung. Der deutsche Leitindex schloss in der Verlustzone. An der Wall Street war die Stimmung positiv.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wechselte am Mittwoch die Vorzeichen.

Der Leitindex SMI eröffnete leichter. Anschliessend versuchte er mehrfach, ins Plus zu drehen, ging dann aber doch 0,41 Prozent leichter bei 10'187,00 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI notierten zum Sitzungsstart tiefer und schlossen sich dann der Tendenz des Leitindex an. Am Ende es Handelstags wiesen sie ein Minus von 0,08 Prozent bei 1'553,69 Stellen bzw. ein Plus von 0,03 Prozent bei 12'762,69 Zählern aus.

Der Schweizer Aktienmarkt tat sich zur Wochenmitte schwer mit der Richtungsfindung. Nachdem der Leitindex SMI zum Wochenstart noch klar im Plus geschlossen hatte, gab er diese Gewinne am gestrigen Dienstag wieder ab. Dass sich die Investoren nicht recht für eine klare Richtung entscheiden konnten, liege nicht zuletzt an den US-Wahlen, hiess es am Markt. Denn das Fernseh-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Herausforderer Joe Biden war am Ende ohne klaren Gewinner ausgegangen.

Vielmehr habe das eher "hässliche" Duell dafür gesorgt, dass nun mehr Fragezeichen im Raum stehen als zuvor, kommentiert ein Händler. Dies wiederum sorge für einen Anstieg der Volatilität, da die meisten Anleger nun einen härteren Kampf zwischen den beiden Kandidaten erwarten. Derweil hätten gute Konjunkturzahlen aus Asien leicht beruhigt, nachdem der chinesische PMI die Schätzungen übertroffen hatte. Die meisten Börsianer werden jedoch ihren Fokus auf die noch anstehenden US-ADP-Beschäftigungszahlen und das endgültige BIP-Wachstum im zweiten Quartal legen. Langfristig dürften es aber vor allem Nachrichten über ein mögliches weiteres US-Konjunkturprogramm und über die Fortschritte in der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes sein, die den Markt bewegen, meinte ein weiterer Börsianer.

Der deutsche Leitindex zeigte sich zur Wochenmitte unentschlossen.

Der DAX eröffnete die Sitzung im Minus und bewegte sich anschliessend zwischen Plus und Minus. Am Ende des Tages notierte er noch 0,51 Prozent leichter bei 12'760,73 Stellen.

Das von Beobachtern als chaotisch gewertete TV-Duell im US-Präsidentschaftswahlkampf hatte die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte in die Flucht getrieben.

"Auch wenn nicht wirklich viele ein geordnet ablaufendes und durch Sachlichkeit geprägtes TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden erwartet hatten, die Präsidentschaftsdebatte hätte kaum chaotischer ausfallen können", stellte Marktanalyst Milan Cutkovic von Axitrader fest. "Damit wächst unter den Investoren zunehmend die Angst, dass auch die Wahl selbst im Chaos enden könnte, falls Trump eine eventuelle Niederlage nicht akzeptieren sollte."

WALL STREET

An der Wall Street ging es zur Wochenmitte ins Plus.

Der Dow Jones stieg mit einem Aufschlag von 0,23 Prozent bei 27'514,64 Punkten in den Mittwochshandel ein und legte danach deutlich zu. Zwischenzeitlich verlor er an Schwung, nahm aber noch einen Aufschlag in Höhe von 1,20 Prozent auf 27'781,05 Punkte mit in den Feierabend. Der NASDAQ Composite eröffnete den Handel mit einem minimalen Zuwachs und verbuchte anschliessend ebenfalls Zuschläge, bis er 0,74 Prozent höher bei 11,167.51 Einheiten schloss.

Eine Reihe überzeugender US-Konjunkturdaten sorgte an der Wall Street zur Wochenmitte für kräftig steigende Kurse. Diese drängten die gestiegene politische Unsicherheit ebenso in den Hintergrund wie Zweifel an der Erholung der Wirtschaft, ausgelöst durch die wieder kräftig steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen. Übergeordnet bereitete es vielen Anlegern jedoch Sorge, dass sich Republikaner und Demokraten in den USA bislang nicht auf ein weiteres Hilfspaket einigen konnten.

Dagegen hatte das mit Spannung erwartete US-Fernsehduell zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden keinen grösseren Impuls setzen können. In der Fernsehdebatte kam es zum erwarteten erbitterten Schlagabtausch. Mit der Weigerung, eine friedliche Machtübergabe zu garantieren, hatte Trump die Märkte schon in der vergangenen Woche verunsichert.

ASIEN

Am Donnerstag gibt es an Japans Börse ein technisches Problem, während die Märkte auf dem Chinesischen Festland und in Honkong feiertagsbedingt geschlossen bleiben.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei zuletzt nahezu unverändert bei 23'184,93 Punkten. Allerdings ruht der Handel derzeit aufgrund einer technischen Panne.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite am Mittwoch zuletzt um 0,2 Prozent auf 3'218,05 Zähler nach. In Hongkong schloss der Hang Seng am Vortag um 0,79 Prozent höher bei 23'459,05 Einheiten.

Impulse von den asiatischen Börsen sind am Donnerstag Mangelware. Während die Aktienmärkte in China, Hongkong planmässig wegen diverser Feiertage eine Pause einlegen - in Hongkong wird ab Montag wieder gehandelt, in Schanghai erst wieder ab Donnerstag kommender Woche -, sorgte in Japan eine technische Panne dafür, dass am Berichtstag nicht gehandelt werden konnte.

Wie die Börsenleitung bekanntgab, trat am Morgen ein Problem bei der Übermittlung von Daten auf. Auch Handelsaufträge konnten nicht verarbeitet werden. Daraufhin wurde der Handel mit sämtlichen Aktien ausgesetzt. Das galt auch für die Märkte in Sapporo, Nagoya und Fukuoka, die ebenfalls das Tokioter Börsensystem benutzen. Im weiteren Tagesverlauf entschied die Japan Exchange Group, den Handel für den Rest des Tages auszusetzen. Es war der grösste Systemausfall seit 2005, als der Handel in Tokio für drei Stunden ausgefallen war.

Auf den schlechter als erwartet ausgefallenen Tankan-Bericht der japanischen Notenbank für die Grossunternehmen des Landes konnten die Anleger damit nicht reagieren. Nach einem Wert von -34 im Juni verbesserte sich der Index zwar auf -27, allerdings hatten Ökonomen mit einem noch besseren Wert von -23 gerechnet. Für Dezember rechnen die Unternehmen mit einer Verbesserung auf -17.

