SMI vorbörslich in Grün -- DAX fester erwartet -- Nikkei mit postiven Vorzeichen

Der heimische Markt präsentiert sich am Dienstag vor Handelsstart stärker. Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit grünen Vorzeichen starten. Japans Börse zeigt sich am Dienstag freundlich, während an den Börsen in Hongkong und China feiertagsbedingt kein Handel stattfindet.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag mit Zuwächsen erwartet.

Der Leitindex SMI bewegt sich vor Handelsbeginn in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI tendierten am Montag fester.

Mit guten Vorgaben aus den USA dürften die europäischen Börsen einen positiven Start ins Schlussquartal des Jahres 2019 erleben. Im Blick stehen zahlreiche Konjunkturdaten wie Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA. Aus der Eurozone werden zudem Inflationsdaten veröffentlicht. In Japan rutschte der wichtige Tankan-Bericht zwar auf den tiefsten Stand seit Juni 2013, allerdings fiel er dennoch besser als erwartet aus. Vor allem die konjunkturabhängigen Zykliker dürften ihren Erholungskurs daher fortsetzen.

DEUTSCHLAND

Die deutsche Börse zeigt sich am Dienstag vorbörslich fester.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart im Plus.

Der neue Börsenmonat Oktober dürfte mit steigenden Kursen beginnen. "Am Aktienmarkt ist die Risikobereitschaft zurück. Die Mehrheit der Anleger geht weiterhin von einer Lösung der politischen Themen Handelskonflikt und Brexit aus", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Broker QC Partners in einem Marktkommentar.

An den fernöstlichen Börsen hat sich derweil ebenfalls eine freundliche Stimmung breitgemacht. In China wird wegen eines Feiertages nicht gehandelt. An der Wall Street hatten Investoren am Vortag vor allem bei Titeln aus der Technologiebranche zugegriffen.

Ob der Optimismus der Anleger berechtigt ist, könnte sich im Verlaufe des Tages erweisen, wenn Einkaufsmanagerindizes aus der Industrie der Eurozone und in den USA veröffentlicht werden.

WALL STREET

An der Wall Street wurden zum Wochenstart Gewinne verzeichnet.

Der Dow Jones eröffnete den Handel mit einem kleinen Zuschlag von 0,12 Prozent bei 26'852,33 Punkten, baute seine Aufschläge im Verlauf aber etwas aus und schloss 0,36 Prozent im Plus bei 26'916,15 Indexpunkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite beendete den ersten Handelstag der neuen Woche mit Aufschlägen und ging 0,75 Prozent fester bei 7'999,34 Zählern in den Feierabend.

Die Unsicherheit mit Blick auf den US-chinesischen Handelskrieg sprach Beobachtern zufolge zunächst gegen grössere Sprünge nach oben. Es war zugleich auch der letzte Handelstag des dritten Quartals, das nach Aussage von Teilnehmern besonders volatil verlaufen ist. Dies nicht zuletzt wegen der weiter stockenden Verhandlungen im US-chinesischen Handelsstreit, der Attacken auf saudi-arabische Raffinerien, der jüngsten Zinssenkungen der US-Notenbank und der Massnahmen der Europäischen Zentralbank. Im Börsenmonat September schaffte der Dow dennoch ein Plus von rund zwei Prozent. Für das dritte Quartal steht ein moderates Plus von gut einem Prozent zu Buche.

Die Entwicklungen im Handelsstreit standen auch zu Wochenbeginn im Fokus. Wieder einmal keimte ein klein wenig Hoffnung auf, denn Peking hatte am Wochenende bestätigt, dass Vizepremier Liu He im Oktober zu hochrangigen Gesprächen nach Washington reisen wird. Doch zuletzt hatte es auch immerwieder Rückschläge in den Gesprächen gegeben. Am Freitag hatten zudem Berichte für Verunsicherung gesorgt, wonach das Weisse Haus erwägt, chinesischen Unternehmen den Zugang zu US-Kapital zu erschweren. Das US-Finanzministerium bestritt am Wochenende, dass die US-Regierung dies "zu diesem Zeitpunkt" vorhat, schloss dies jedoch auch nicht aus.

ASIEN

Am Dienstag geht es in Japan aufwärts, während die Börsen in Hongkong und China geschlossen bleiben.

In Japan steht der Nikkei gegen 8.00 Uhr MESZ 0,64 Prozent höher bei 21'994,43 Punkten.

Am Montag stand der Shanghai Composite letztlich 0,92 Prozent tiefer bei 2'905,19 Zählern. Parallel konnte der Hang Seng in Hongkong 0,53 Prozent zulegen auf 26'092,27 Indexpunkte.

Von der Wall Street kamen positive Vorgaben. Gesprächsthema an den Märkten ist weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Da an den Börsen in Hongkong und China feiertagsbedingt kein Handel stattfindet, verläuft das Geschäft an den übrigen Märkten in recht ruhigen Bahnen.

Nachdem Peking bestätigt hat, dass Vizepremier Liu He im Oktober zu hochrangigen Gesprächen nach Washington reisen wird, gibt es an den Märken erneut einen Funken Hoffnung auf Fortschritte im seit Monaten andauernden US-China-Handelskonflikt. Gleichwohl bleibt ein gewisses Mass an Skepsis, solange nicht tatsächlich Erfolge erzielt wurden.

