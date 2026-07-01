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Geändert am: 01.07.2026 12:14:47

SMI leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Hongkong im Feiertag

Der heimische Aktienmarkt schwächelt zur Wochenmitte etwas. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die Märkte in Asien präsentierten sich am Mittwoch stärker.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich Anleger am Mittwoch vor zahlreichen Konjunkturdaten zurück.

Der SMI zeigt sich am Mittwoch etwas leichter, nachdem er die Sitzung 0,02 Prozent schwächer bei 14'191,33 Punkten eröffnet hat.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls mit leicht negativer Tendenz, nachdem sie 0,1 Prozent tiefer bei 19'995,95 Einheiten bzw. 0,05 Prozent schwächer bei 2'272,91 Stellen gestartet sind.

Zwar sei das Momentum zum Start des zweiten Halbjahres insgesamt intakt, hiess es am Markt. Mit Blick auf die vor der Tür stehende Halbjahresberichtssaison müssten nun aber die Unternehmenszahlen speziell im Tech-Sektor auch die hohen Bewertungen rechtfertigen. Zudem steht das Notenbanker-Treffen in Portugal im Fokus - besonders durch den ersten internationalen Auftritt des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh.

Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick dann auf weitere US-Konjunkturdaten. Einerseits liefert der ADP-Beschäftigungsbericht den letzten Hinweis auf den bereits am morgigen Donnerstag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht, der aufgrund des Feiertags zum 4. Juli einen Tag vorgezogen wird. Andererseits steht mit dem ISM-Index einer der wichtigsten Konjunkturindikatoren auf der Agenda. "Hier ist durchaus ein Rücksetzer denkbar und dann müssen die Aktienmärkte zeigen, ob sie sich weiterhin den Kräften der Schwerkraft entziehen können", sagte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex tendiert am Mittwoch seitwärts.

Der DAX hat die Sitzung 0,13 Prozent höher bei 25'028,93 Punkten eröffnet und verbucht aktuell moderate Gewinne.

Nach dem starken Vortag hat sich am Mittwoch beim DAX nicht viel getan. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken, das bremst auch die Aktienmärkte. Zudem mangelt es vor der anstehenden Saison der Quartalsberichte an kursbewegenden Impulsen.

Seit Mitte Juni bewegt sich der DAX zwischen etwa 24'600 und 25'200 Punkten auf und ab, ohne klaren Trend. "Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der DAX zeige sich weiterhin "lethargisch".

WALL STREET

Am Dienstag zeigte sich die Wall Street mit grünen Vorzeichen.

Der Dow Jones Industrial startete zunächst ohne klare Richtung in den Handelstag, legte aber in der Folge etwas zu und verabschiedete sich mit einem moderaten Plus von 0,26 Prozent bei 52'317,81 Punkten in den Feierabend.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte zunächst seitwärts, zog anschliessend aber rasch an und baute seine Gewinne kontinuierlich aus. Letztlich ging er 1,52 Prozent fester bei 26'213,72 Zählern aus dem Handel.

Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Besonders stark legten erneut die überwiegend mit Technologieaktien bestückten NASDAQ-Indizes zu, da Schnäppchenjäger den jüngsten Rücksetzer weiter für Zukäufe nutzten.

Das aktuelle Bild am US-Aktienmarkt, mit einer sehr starken von KI-Euphorie getriebenen NASDAQ-Börse und dahinter zurückbleibenden Gewinnen der Standardwerte, spiegelt sich auch in den Kursentwicklungen seit Jahresbeginn. Dass der marktbreite S&P 500 zugleich das beste Quartal seit sechs Jahren erlebte, ist ebenfalls vor allem den in diesem Index enthaltenen Tech-Werten geschuldet.

Ob es von der aktuellen, Techwerte getragenen Erholung aus weiter nach oben geht und diese somit zu mehr als einer kurzfristigen Gegenbewegung wird, bleibt abzuwarten. Neben den geopolitischen Entwicklungen dürfte das vor allem vom US-Zinspfad und den Gewinnaussichten der Unternehmen abhängen, sagte Finanzmarkt-Analyst Kyle Rodda vom Londoner Fintech-Unternehmen Capital.com.

ASIEN

Am Mittwoch ging es an den Börsen in Asien bergauf.

In Tokio legte der Nikkei 225 letztlich 0,59 Prozent auf 70'474,96 Zähler zu.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite 0,44 Prozent höher bei 4'112,45 Punkten.

In Hongkong verlor der Hang Seng am Vortag 0,63 Prozent auf 22'881,02 Indexpunkte.

An einigen Handelsplätzen stützten die starken Vorgaben der US-Börsen und heimische Konjunkturdaten, an anderen Börsen dominierte Vorsicht vor den US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag. Auch Gewinnmitnahmen spielten eine Rolle.

Unterstützung kam von der ermutigenden Tankan-Umfrage der japanischen Zentralbank. Der Stimmungsindex der grossen japanischen Industrieunternehmen ist überraschend gestiegen. Gesucht waren Technologie- und Elektronikaktien, die ihren am Vortag gestiegenen US-Pendants nach oben folgten.

Etwas gebremst wurde der chinesische Aktienmarkt davon, dass der von RatingDog ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni geringfügig zurückgegangen ist. Allerdings verharrte der Index im expansiven Bereich. In Hongkong fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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01.07.26 Trade Balance
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01.07.26 BoC-Gouverneur Macklem spricht
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01.07.26 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe
01.07.26 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
01.07.26 EIA Rohöl Lagerbestand
01.07.26 Arbeitslosenquote
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