SMI und DAX fester -- Asiens Börsen geben letztlich ab

SCHWEIZ

In der Schweiz greifen Anleger am Donnerstag vorsichtig zu.

Der SMI begann den Handel mit einem Gewinn von 0,43 Prozent auf 11'993,98 Punkte und verbleibt auch anschliessend im grünen Bereich. Zwischenzeitlich schaffte er es sich über die 12'000-Zähler-Marke hinwegzusetzen.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI tendieren freundlich.

Gleich im frühen Handel hat der Leitindex SMI die Marke von 12'000 Punkten zurückerobert. Allerdings kann er diese im weiteren Verlauf nicht verteidigen. Laut Händlern ist die Zurückhaltung aber nicht weiter überraschend. Einerseits steht am morgigen Freitag der US-Arbeitsmarkbericht an, während andererseits die Ausbreitung der Corona-Deltavariante wie ein Damoklesschwert über dem Markt schwebe. So sorgten nicht zuletzt die hohen Erwartungen an den morgigen Arbeitsmarktbericht für ein gewisses Unwohlsein. "Denn eine zügiger als erwartete Erholung am Arbeitsmarkt dürfte die Spekulationen auf eine frühere Straffung der Geldpolitik der Federal Reserve wieder anheizen", erklärt ein Händler. Unter den Anlegern steige derzeit auf der einen Seite die Angst vor zu starken Konjunkturdaten in den Industrieländern. Andererseits seien sie auch besorgt wegen schwacher Indikationen aus den Schwellenländern, die mit der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus zu kämpfen haben. Die Sorge ist, das die Mutante die Konjunkturerholung bremsen könnte. Darüber hinaus gefährdet Extremwetter in den USA die Ernte von Mais, Soja und Weizen.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt ist am Donnerstag von Gewinnen geprägt.

Der DAX startete mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 15'624,28 Punkte in den Handel und baut dieses auch danach weiter aus.

Der deutsche Aktienmarkt hat das zweite Börsenhalbjahr nach den klaren Vortagesverlusten mit einer Erholung eingeläutet. "Der erste Handelstag in der zweiten Jahreshälfte hat dann zugleich einige Bewährungsproben parat. So findet die OPEC+ Sitzung statt und es gibt durch den US-Einkaufsmanagerindex zugleich Indikationen für den Konjunkturverlauf in den USA", bemerkte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect. Der Einzelhandel in Deutschland steigerte unterdessen die Umsätze im Mai deutlich und erholte sich vom Dämpfer im Vormonat.

WALL STREET

Die wichtigsten US-Aktienindizes schlugen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

So eröffnete der Dow Jones nahezu unverändert und konnte im weiteren Handelsverlauf zulegen. Damit schloss er 0,61 Prozent stärker bei 34'502,51 Punkten. Dagegen gab der NASDAQ Composite schlussendlich 0,17 Prozent ab auf 14'503,95 Zähler, nachdem er schon mit einem kleinen Minus von gestartet war.

Laut Händlern dämpften die mancherorts wieder steigenden Corona-Infektionszahlen das zuletzt gewachsene Vertrauen in eine Erholung der Weltwirtschaft. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen weltweit in der vergangenen Woche erstmals seit Mitte April wieder leicht gestiegen. Besorgniserregend seien dabei vor allem die Zahlen aus Afrika.

Wenige Tage vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag zeichnete der Bericht des privaten Dienstleisters ADP in diesem Zusammenhang ein eher durchwachsenes Bild. Demnach hat sich der Stellenaufbau in der Privatwirtschaft deutlich abgeschwächt, aber nicht so stark wie von Analysten befürchtet. Statt des Zuwachses von 692'000 Beschäftigten waren die Experten im Schnitt von nur 600'000 ausgegangen.

ASIEN

Die Anleger in Asien liessen am Donnerstag die Finger von Aktien.

In Tokio zeigte sich der Nikkei schlussendlich 0,29 Prozent tiefer bei 28.707,04 Punkten.

In China notierte der Shanghai Composite letztlich 0,07 Prozent schwächer bei 3.588,78 Indexpunkten. In Hongkong ruhte der Handel an diesem Donnerstag feiertagsbedingt. Zur Wochenmitte präsentierte sich der Hang Seng zum Handelsschluss 0,57 Prozent niedriger bei 28.827,95 Zählern.

Cornavirus-Sorgen haben am Donnerstag die Börsen in Asien belastet. Die sich immer rascher ausbreitende Delta-Variante drückte auf die Stimmung. In immer mehr Ländern würden wieder Beschränkungen verhängt, hiess es. In Hongkong fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires