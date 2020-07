SMI vorbörslich etwas leichter -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt dürfte den Mittwochshandel etwas leichter beginnen. Der deutsche Leitindex wird behauptet erwartet. Die Märkte in Fernost weisen am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz dürften sich am Mittwoch weiterhin vorsichtig zeigen.

Der Leitindex SMI weist vor dem Handelsbeginn eine etwas tiefere Tendenz.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften ebenfalls etwas leichter in den Tag starten.

Die marktbreite Erholung an der Wall Street sei ein gutes Zeichen, dass nun doch an den globalen Märkten auf konjunkturbullish geschaltet werde, heisst es. Die am Vortag aufgekommenen Sorgenfalten vor einem neuen Schweinegrippe-Virus G4 wurden vom obersten US-Virologen Anthony Fauci gedämpft, der ihn beobachtet, aber keine unmittelbare Bedrohung dadurch sieht. Dazu soll es schnell zu einem erneuten Hilfsprogramm für die US-Wirtschaft kommen und das US-Verbrauchervertrauen zeigte eine besser als befürchtete Stimmung. Bei den Konjunkturdaten kam in der Nacht erneut Erfreuliches aus China. Damit geraten auch die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes in Europa und den USA im Fokus. Nach den jüngsten positiven Daten hofft man auch hier mit Aufwärtskorrekturen.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt dürfte sich am Mittwoch stabil gestalten.

Der DAX tendiert vorbörslich seitwärts.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben nach erneut überraschend guten Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie optimistisch. So sind die Investoren weiter hin- und hergerissen zwischen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen einer erneuten Corona-Welle und der Hoffnung auf eine fortgesetzte Erholung der Wirtschaft. Frische Impulse könnten im Tagesverlauf Stimmungsdaten aus der Industrie der Eurozone liefern. Nach dem Börsenschluss hierzulande richten sich die Blicke dann in die USA. Dort wird das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed veröffentlicht, das Investoren auf Hinweise zur Geldpolitik abklopfen werden.

WALL STREET

Die US-Märkte tendierten am Dienstag fester.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete 0,33 Prozent im Minus bei 25'512,43 Punkten und pendelte im Verlauf lange um die Nulllinie, bevor er sich endgültig für die Gewinnzone entschied und mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 25'811,65 Punkten in den Feierabend ging. Der NASDAQ Composite konnte noch deutlichere Gewinne verzeichnen und schloss 1,87 Prozent fester bei 10'058,77 Zählern.

Mit zahlreichen, auf eine Wirtschaftserholung in wichtigen Volkswirtschaften hindeutenden Daten auf der einen Seite und den Corona-Meldungen auf der anderen bleibe auch die Stimmung unter den Anlegern ambivalent, sagte Marktexperten Andreas Lipkow von der comdirect Bank. Leicht stützend wirkten die überraschend besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie, denn nach dem Corona-Einbruch zu Jahresbeginn blieb die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt auf Erholungskurs. Zugleich zeichnet sich nach Einschätzung von Analysten bereits im zweiten Quartal wieder ein leichtes Wirtschaftswachstum ab.

ASIEN

Zur Wochenmitte finden die Märkte in Asien keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gibt der Nikkei im Japan-Handel 0,53 Prozent auf 22'168,94 Punkte ab. (7.06 Uhr MESZ)

Der Shanghai Composite zeigt sich derweil mit Gewinnen von 0,91 Prozent bei 3'011,77 Zählern. Die Börse in Hongkong bleibt am Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen. Am Dienstag schloss der Hang Seng mit einer Steigerung von 0,52 Prozent auf 24'427,19 Einheiten.

Nach einem für die meisten Börsen in Asien sehr guten Quartal und der Erholung vom vorangegangenen und coronabedingten Absturz steigen die Handelsplätze der Region am Mittwoch mit unterschiedlichen Tendenzen ins dritte Quartal ein. Händler sprechen von einer wahrnehmbaren Diskrepanz zwischen dem Marktgeschehen und der wirtschaftlichen Erholung. In diesem Zusammenhang verweisen Marktteilnehmer auf Japan: Dort ist die Stimmung in der Wirtschaft infolge der Coronapandemie im Juni auf den niedrigsten Wert seit elf Jahren gefallen, wie aus dem sogenannten Tankan-Bericht der japanischen Notenbank hervorgeht. Volkswirte hatten auf etwas weniger schwache Daten gesetzt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires