SMI zeitweise über 10'000 Zähler -- DAX mit Kursfeuerwerk -- Nikkei und Shanghai Composite legen zum Handelsende kräftig zu

Der heimische Markt zeigt sich am Montag mit einem kräftigen Plus. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet ebenfalls einen Kurssprung. Die wiederaufgenommenen Handelsgespräche verhalfen den Börsen in Fernost zu kräftigen Kursgewinnen.

SCHWEIZ

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt greifen am Montag zu.

Der SMI begann den Tag mit einem Zuschlag von 0,94 Prozent bei 9'990,94 Zählern. Im Anschluss lässt er zwischenzeitlich die 10'000-Punkte-Markt hinter sich, von der er sich im Anschluss jedoch wieder etwas entfernt. Trotzdem weist er weiterhin grüne Vorzeichen aus.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI notieren auf grünem Terrain.

Am Schweizer Aktienmarkt wird die Wiederaufnahme der US-chinesischen Handelsgespräche mit einem Kurssprung quittiert. Den Leitindex SMI hieven Investoren gleich in den ersten Handelsminuten zurück über die 10'000-Punkte-Marke. Erst vor anderthalb Wochen hatte er diese Marke erstmals überschritten und bei 10'062 einen Rekord aufgestellt.

Im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China wollen beide Seiten wieder aufeinander zugehen, wie US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Wochenende am Rande des G20-Gipfels bekräftigten. Während Trump erklärte, die beiden Parteien seien wieder auf dem richtigen Kurs, ergänzte Xi, "Dialog" sei besser als Konfrontation. Dennoch gibt es auch weniger zuversichtliche Akteure, die hervorheben, dass bislang keine Details bekannt sind. Zudem untermauern die jüngsten Daten aus China und Japan, dass der Handelskonflikt das weltweite Wirtschaftswachstum belastet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex beginnt die neue Woche mit kräftigen Zuschlägen.

Der DAX startete mit einem Plus von 1,75 Prozent bei 12'616,34 Punkten, zeigt sich auch weiterhin klar auf in der Gewinnzone und markierte zwischenzeitlich gar ein neues Jahreshoch bei 12'619,68 Punkten.

Die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit hat den DAX am Montag beflügelt. Allerdings bröckelten die Gewinne bis zum Mittag etwas ab, nachdem der deutsche Leitindex zum Handelsstart erstmals seit August wieder über 12'600 Punkte gesprungen war.

Der G20-Gipfel habe dieses Mal tatsächlich positiv überrascht, kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. "Das Treffen von (US-Präsident) Donald Trump und (Chinas Staatschef) Xi Jinping gibt Hoffnung, dass es doch noch zu einer Lösung im Handelskonflikt kommt." Allerdings sei Euphorie fehl am Platz. Der Weg sei noch weit, denn die zugrunde liegenden strategischen Spannungen zwischen den USA und China würden sich nicht plötzlich in Luft auflösen. Die Experten der Commerzbank sprachen von einem "eindeutig positiven Signal". Doch "Zweifel daran, wie lange der Friede im US-chinesischen Handelskonflikt hält, sind angebracht".

Analyst Michael Hewson von CMC Markets ergänzte mit Blick auf die schon vorher bestehenden und weiter geltenden Zölle: "Es hat sich nicht viel geändert, wir sind genau da, wo wir schon vergangene Woche waren." Die Annäherung zwischen den USA und China erfülle lediglich die bereits vorab recht bescheidenen Erwartungen. Dazu hätten die Aktienmärkte eine der besten Halbjahresentwicklungen seit Jahren hinter sich. Gleichzeitig drohe die Weltkonjunktur schwach zu bleiben. Einzig die Haltung der grossen Notenbanken, die auf eine Straffung ihrer Geldpolitik verzichteten, habe sich geändert

"Wir sind wieder auf dem richtigen Weg", hatte Trump nach einem Gespräch mit Xi am Samstag gesagt. Trump sicherte zu, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle vorläufig auszusetzen, was eine Vorbedingung Chinas war. Auch hob der US-Präsident die Blockade gegen den chinesischen Telekomriesen Huawei zunächst wieder auf.

Am deutschen Aktienmarkt steht die Deutsche Bank mit einem möglichen massiven Arbeitsplatzabbau im Fokus. Sie will Kreisen zufolge mehr als ein Fünftel ihrer Stellen streichen. Das sind aktuell mehr als 20'000 Stellen.

WALL STREET

Die US-Börsen haben sich am Freitag nur wenig von der Stelle bewegt.

Der Dow Jones verbuchte zum Handelsschluss einen Zuwachs von 0,28 Prozent auf 26.599,96 Punkte. Der NASDAQ Composite tendierte ebenfalls bergauf und legte um 0,48 Prozent auf 8.006,24 Punkte zu.

Zum Wochenausklang haben Anleger an der Wall Street leicht optimistisch auf das G20-Treffen geblickt. Dieses hatte am Freitag im japanischen Osaka begonnen und bescherte den US-Börsen leichte Aufschläge. Am Samstag werden US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping zusammentreffen. Einen Durchbruch im Handelsstreit erwartete zwar kaum jemand. Doch schon eine Annäherung könne als Erfolg gewertet werden, hiess es im Handel.

Wie sehr der Handelskonflikt einer Lösung bedurfte, manifestierte sich an der Stimmung unter den Einkaufsmanagern im Grossraum Chicago. Denn der entsprechende Index hatte sich im Juni weitaus deutlicher als erwartet eingetrübt. Der Frühindikator lag erstmals seit Januar 2017 unter der Wachstumsschwelle und signalisierte eine wirtschaftliche Abschwächung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion. Auch die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich im Juni abgeschwächt, allerdings sank der an der Universität Michigan berechnete Index nicht ganz so deutlich wie befürchtet.

ASIEN

Die Börsen in Asien verzeichneten zum Wochenauftakt kräftige Zuschläge.

In Japan gewann der Nikkei 2,13 Prozent auf 21'729,97 Punkte.

Auch in China dominierten die Bullen. Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite um 2,22 Prozent auf 3'044,90 Indexpunkte zu. Der Hang Seng in Hongkong gab am Freitag um 0,28 Prozent nach auf 28'542,62 Zähler. In Hongkong fand feiertagsbedingt am Montag kein Handel statt.

Die Aktienmärkte in Asien zeigten sich zu Wochenbeginn mit deutlichen Aufschlägen. Bestimmt wurde der Handel von den Ergebnissen des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping auf dem G20-Gipfel am Wochenende in Japan. Laut US-Präsident liefen die Gespräche im Rahmen des Gipfels "noch besser als erwartet". China und die USA würden die Verhandlungen nun dort wieder aufnehmen, wo sie aufgehört haben. Etwas überraschend kam hingegen die Ankündigung, dass es US-Unternehmen künftig wieder erlaubt sein soll, den chinesischen Technologiekonzern Huawei zu beliefern, sofern die betroffenen Produkte nicht die nationale Sicherheit der USA gefährden.

"Nachdem die Märkte die vergangenen zwei Monaten im Niemandsland der festgefahrenen Handelsgespräche verbracht haben, reagieren die Anleger nun in einem ausgelassenen Ton", so Stephen Innes von Vanguard Markets. Die grosse Frage sei nun jedoch, ob der vereinbarte Waffenstillstand zwischen Washington und Peking auch wirklich hält, oder ob sich die Geschichte wiederholt und die Gespräche auf kurz oder lang sich wieder festfahren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires