SMI leichter -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneins - KI-Euphorie treibt KOSPI auf Rekordhoch

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit tieferen Kursen in die neue Woche gestartet.

So startete der SMI startete 0,56 Prozent tiefer bei 13'466,29 Punkten in den Handelstag und bleibt anschliessend auf rotem Terrain.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI geben ebenfalls nach, nachdem sie die Sitzung 0,53 Prozent schwächer bei 19'056,08 Zählern bzw. 0,58 Prozent leichter bei 2'148,31 Einheiten eröffnet haben.

Gebremst wird der Gesamtmarkt insbesondere von der Schwäche der defensiven Schwergewichte. Nach drei Wochen mit steigenden Kursen fehlt dem Leitindex SMI zum Handelsstart etwas der Schwung. Die Vorgaben aus den USA vom Freitag und aus Asien sind indes durchwegs freundlich. Grundsätzlich scheine das positive Börsensentiment noch nicht vorbei zu sein.

Dabei hätten zuletzt vor allem die Hoffnungen auf eine Verlängerung des Waffenstillstandes im Nahen Osten gestützt. Aber auch mit Blick auf die Zinspolitik der Notenbanken keimten nach den jüngsten Daten Hoffnungen auf weniger Leitzinserhöhungen als noch in der ersten Hälfte des Monats Mai auf, heisst es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Fortschritte bei der Schlichtung des Kriegs im Iran sind derweil kaum zu sehen. Seit Tagen ringen die USA und der Iran um ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der Waffenruhe und weiteren Verhandlungen. Eine Einigung steht weiter aus. In Teheran rückt offenbar zunehmend die Bedeutung eingefrorener iranischer Auslandsvermögen in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Nach dem ungewöhnlich guten Börsenmonat Mai startet der deutsche Aktienmarkt nur wenig verändert in den Juni.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,09 Prozent tiefer bei 25'083,24 Punkten und bewegt sich auch aktuell um seinen Schlusskurs von Freitag.

In der vergangenen Woche war der deutsche Leitindex in der Hoffnung auf eine nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran bis auf 25'438 Punkte gestiegen. Diese Aussicht erhielt im Wochenverlauf allerdings keine neue Nahrung, und so entfernte sich der DAX wieder von seinem Rekordhoch vom Januar bei 25'507 Punkten.

In den USA eilen die wichtigsten Aktienindizes von Rekord zu Rekord. Am Montag setzten sich auch die Rekordrallys des japanischen Nikkei 225 und des südkoreanischen KOSPI fort. Am Aktienmarkt werde schon die Zukunft gekauft, während in Nahost noch die Gegenwart verhandelt werde, kommentierte Marktexperte Stephen Innes.

Der Marktstratege Mislav Matejka von JPMorgan sieht für das zweite Halbjahr weiter ein günstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken am Aktienmarkt. Trotz der Rekorde im MSCI World UCITS und MSCI Emerging Markets Index sei der Markt noch fernab von "priced for perfection" - also einer Bewertung für den Optimalfall.

WALL STREET

Anleger waren am Freitag weiter in Kauflaune und trieben sämtliche wichtigen US-Indizes auf neue Rekordhochs.

Der Dow Jones Industrial zeigte sich freundlich und legte um 0,72 Prozent auf 51'032,46 Punkte zu.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite erzielte das siebte Tagesplus in Folge und verbesserte sich zum Handelsende um 0,2 Prozent auf 26'972,62 Zähler.

Bei einer Einigung zwischen den USA und dem Iran dürfte die Blockade der Strasse von Hormus als Belastungsthema für die Börsen wegfallen. Mit dann womöglich sinkenden Ölpreisen könnte das Narrativ vom nur temporären Inflationsschock wieder greifen und die Aktienkurse stützen. Passend zu den Hoffnungen am Markt fielen die Ölpreise zum Wochenschluss. Der Iran werde die Kontrolle über die Strasse von Hormus wahrscheinlich nicht aufgeben, da die Wasserstrasse bei allen künftigen Atomverhandlungen mit Washington eine wichtige strategische Trumpfkarte bleibe, meinte SEB-Analyst Bjarne Schieldrop.

Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben leicht nach. Sollten sich die Kriegsparteien auf ein Abkommen verständigen, dürften die Inflationssorgen über dann wohl nachgebende Ölpreise zurückgehen. Allerdings sei die Unsicherheit gross, weswegen die Renditen nur leicht gesunken seien, hiess es im Handel.

Gestützt wurde die Stimmung auch von einem deutlich besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanager-Index Chicago. Dieser stieg im Mai auf 62,7 Punkte, nach 49,2 Punkten im April. Es ist damit der höchste Stand seit Januar 2022. Die Neuaufträge sprangen ebenfalls auf das höchste Niveau seit Januar 2022.

ASIEN

Zum Start in die neue Woche lässt sich an den Börsen in Ostasien keine einheitliche Tendenz ausmachen.

Der Nikkei 225 notiert gegen 07:00 MESZ 0,83 Prozent im Plus bei 66'878,90 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite hingegen 0,12 Prozent auf 4'063,72 Stellen nach.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,88 Prozent auf 25'402,80 Zähler.

Auf der Stimmung lastet vielerorts der ungelöste Nahostkonflikt. Die Ölpreise ziehen wieder an in Reaktion auf den jüngsten Vorstoss israelischer Streitkräfte im Libanon, notieren aber weit unter den Höchstständen, die sie im Zuge des Konflikts gesehen haben.

Technologiewerte profitieren derweil weiter von KI-Euphorie. Das zeigt sich besonders am südkoreanischen Aktienmarkt. Der Leitindex KOSPI steigt nach starken Exportdaten auf ein Rekordhoch. Im Mai stiegen die südkoreanischen Exporte so stark wie zuletzt vor rund 40 Jahren. Die durch künstliche Intelligenz (KI) angetriebene Nachfrage nach Chips liess den Wert der Lieferungen auf ein Rekordhoch steigen. Medienberichten zufolge wird NVIDIA-CEO Jensen Huang Ende dieser Woche nach Südkorea reisen, um Vertreter der dortigen Chipbranche zu treffen. Das befeuere die KI-Euphorie zusätzlich, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires