Impulse fehlen: Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Der heimische Markt präsentierte sich am Dienstag mit roten Vorzeichen.

Der SMI baute seine frühen Verluste im weiteren Handelsverlauf aus und schloss 1,06 Prozent tiefer bei 11'611,38 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI konsolidierten nach den Vortageszuwächsen. Sie waren mit Abschlägen gestartet und verloren letztlich auch zum Handelsschluss 1,08 Prozent auf 14'908,99 Punkte bzw. 1,34 Prozent auf 1'809,91 Zähler.

Nachdem der SMI an den vorangegangen zwei Handelstagen noch leichte Erholungstendenzen zeigte, sind die Inflationssorgen nun wieder in den Vordergrund gerückt und sorgten für Abgaben. Das Thema Preisdruck sei dann wie schon zu Beginn des Monats auch am Ende das beherrschende Thema. Die Skepsis sei einmal mehr grösser als die Euphorie, kommentierte ein Händler.

Bereits zum Wochenstart haben die deutschen und die spanischen Konsumentenpreise die Investoren aufgeschreckt, da sie ihren Aufwärtstrend unbeirrt fortsetzten. Auch die aktuellen Daten aus Frankreich seien schlechter als erwartet. "Damit sind die Voraussetzungen für einen weiteren Rekord bei der Gesamtinflation in der Eurozone im Mai gegeben", fasste ein Händler die Marktmeinung zusammen. Hinzu komme, dass die Europäische Union ihre Reihen schliesse, um 90 Prozent der russischen Ölimporte bis Ende dieses Jahres zu kürzen. "Damit dürfte der Inflationsdämon nicht so bald gebändigt werden."

DEUTSCHLAND

Nach seiner jüngsten Gewinnserie konnte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag nicht behaupten.

Der DAX rutschte nach einem schwachen Start im weiteren Handelsverlauf sogar noch weiter bis unter die 14'500- und 14'400-Punkte-Marken ab. Am Abend stand letztlich ein klares Minus von 1,29 Prozent bei 14'388,35 Zählern auf der Kurstafel.

Der deutsche Leitindex dürfte nach dem schwächeren Dienstag zur Wochenmitte schnell wieder eine Reaktion zeigen und zulegen. Orientierungsmarke nach oben ist zunächst das Wochenhoch bei 14'589 Punkten. Darüber wartet bei aktuell 14'723 Punkten die exponentielle 200-Tage-Linie als längerfristiges Trendbarometer.

An der Wall Street tat sich indes nach dem europäischen Handelsende per saldo nicht viel, und auch aus Asien kommen keine starken Impulse.

WALL STREET

Nach dem langen Wochenende hielten sich Anleger an der Wall Street zurück.

Der Dow Jones begann die Dienstagssitzung etwas schwächer und fiel dann zunächst weiter zurück. Im Handelsverlauf schaffte er es zwar an die Nulllinie, gab letztendlich aber doch um 0,67 Prozent auf 32'991,97 Punkte nach. Der NASDAQ Composite notierte zum Start leicht im Plus, wechselte anschliessend aber ebenfalls auf rotes Terrain. Im weiteren Verlauf konnte er zeitweise kleine Gewinne verbuchen, letztendlich musste er aber Verluste von 0,41 Prozent auf 12'081,39 Zähler einstecken.

Nachdem am Montag der Handel aufgrund des "Memorial Day" ruhte, starteten die Anleger am Dienstag verspätet in die Handelswoche. Sprunghaft gestiegene Ölpreise sowie wieder aufflammende Inflationssorgen belasteten die Stimmung auf dem US-amerikanischen Börsenparkett. Auch die Furcht vor einer Rezession, die die US-Notenbank Fed mit ihrer straffen Geldpolitik auslösen könnte, ist noch nicht vom Tisch.

Weitere Impulse lieferten einige Konjunkturdaten: Für den Monat Mai wurde etwa der Einkaufsmanagerindex für Chicago veröffentlicht. Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Grossraum Chicago hat sich im Mai unerwartet aufgehellt. Im Tagesverlauf stand noch der Index für das Verbrauchervertrauen an. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 106,4 und lag damit über den Erwartungen der Experten.

ASIEN

An den asiatischen Börsen sind am Mittwoch gemischte Vorzeichen zu sehen.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 0,48 Prozent auf 27'412 Zähler. Er bekommt etwas Rückenwind vom weiter fallenden Yen, der günstig ist für die japanische Exportindustrie.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit lediglich um 0,02 Prozent tiefer bei 3'186 Einheiten. Die Börse in Hongkong gibt derweil hingegen klar nach: Der Hang Seng verliert gleichzeitig 0,74 Prozent auf 21'256 Punkte.

Nachdem bereits am Vortag neue Einkaufsmanagerindizes aus China besser als im Vormonat ausgefallen waren, aber immer noch im Kontraktion anzeigenden Bereich lagen, wird genau dieses Bild am Mittwoch vom Caixin-Index für das verarbeitende Gewerbe im Mai bestätigt. Für einen positiven Impuls sorgt das nicht mehr.

An der Hongkonger Börse heisst es von IG-Stratege Yeap Jun Rong, der Markt schliesse sich der leichteren Vorgabe aus den USA an. Dort hatten unter anderem stark zulegende Marktzinsen die Stimmung nach der Feiertagspause getrübt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires