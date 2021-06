Märkte in Fernost uneins

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt konnte seine Rekordtour zunächst nicht fortsetzen.

Der SMI vergrösserte seinen frühen Verlust und schloss am Abend 0,55 Prozent schwächer bei 11'363,45 Punkten. Noch am Freitag hatte er bei 11'443,97 Punkten zeitweise einen neuen Rekordstand markiert.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI folgten dem Trend des Leitindex und beendeten den Montagshandel mit Abschlägen von 0,42 Prozent bei 1'858,56 Zählern bzw. 0,42 Prozent bei 14'668,99 Einheiten.

Die Stimmung der Anleger war laut Händlern nicht schlecht. Nach dem Rekordhoch vom Freitag sei eine Konsolidierung angesagt, was dem Markt nur gut tue. Denn dieser sei technisch überkauft. Zudem seien die Anleger mehrheitlich zufrieden mit ihren Positionen und es dränge sich daher auch kein neuer Handlungsbedarf auf. Dazu komme, dass am Berichtstag in den USA und in Grossbritannien wegen eines Feiertags die Börsen geschlossen blieben. Damit fehlten wichtige Impulse.

Richtungsweisende Impulse seien rar, nachdem nun fast alle Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlicht hätten, hiess es weiter. Händler hoffen daher, dass nun die im weiteren Wochenverlauf erwarteten Konjunkturzahlen weiteren Aufschluss über die wirtschaftliche Entwicklung bringen. Denn nach wie vor schwankten die Anleger zwischen Inflationssorgen und Aufschwungshoffnungen hin und her. Erste Hinweise werden ab Dienstag erwartet, wenn die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und dann aus den USA veröffentlicht werden. Zudem legt die US-Regierung am Freitag den monatlichen Arbeitsmarktbericht vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegte sich am Montag in der Verlustzone.

Der DAX baute seine anfänglichen Verluste aus und ging 0,64 Prozent tiefer bei 15'421,13 Punkten in den Feierabend.

Fehlende Impulse von den feiertagsbedingt geschlossenen Börsen in den USA und Grossbritannien sorgten für ein ruhiges Geschäft.

"Auf der einen Seite lockt Anleger das Allzeithoch, andererseits laden die entsprechend ambitionierten Kurshöhen auch zu Gewinnmitnahmen ein", bemerkte Marktexperte Timo Emden. "Es ist und bleibt ein Tauziehen zwischen Skeptikern und Optimisten. Während bei der einen Hälfte der Konjunkturoptimismus überwiegt, deckeln bei der anderen Hälfte die Inflationssorgen und die damit im Zusammenhang stehenden Zinsfantasien weitere Aufwärtsambitionen."

WALL STREET

Aufgrund des "Memorial Day" blieben die US-Börsen am Montag geschlossen. An diesem gesetzlichen Feiertag wird der Kriegsgefallenen gedacht.

Der Dow Jones hatte sich zuletzt am Freitag freundlich gezeigt und um 0,19 Prozent auf 34'529,45 Punkte zugelegt. Lediglich marginal bergauf war es vor dem langen Wochenende mit dem NASDAQ Composite gegangen, der 0,09 Prozent höher auf 13'748,74 Indexpunkten geschlossen hatte.

Insgesamt seien am US-Aktienmarkt die Anleger die meiste Zeit wieder risikobereiter gewesen angesichts recht solider Wirtschaftsdaten, der Ausgabenpläne von US-Präsident Joe Biden und der Erwartung einer weiter sehr lockeren US-Geldpolitik, hiess es aus dem Handel. In dem am Freitag veröffentlichten Haushaltsentwurf heisst es, das Budget für das kommende Jahr von rund sechs Billionen Dollar werde die USA durch Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Forschung wettbewerbsfähiger machen. Die Investitionen würden Millionen Jobs schaffen.

ASIEN

Am Dienstag tendieren die wichtigsten asiatischen Märkte in verschiedene Richtungen.

In Tokio gibt der Nikkei 0,19 Prozent ab auf 28'806,37 Zähler.

Während es für den Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland um marginale 0,07 Prozent nach unten geht auf 3'612,99 Punkte, gewinnt der Hang Seng 0,41 Prozent auf 29'272,51 Einheiten.

Erneut mit keiner einheitlichen Tendenz zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Während es in Tokio und Schanghai leicht abwärts geht, liegt der Hang-Seng-Index in Hongkong moderat im Plus.

Die Marktreaktion auf die Änderung der chinesischen Familien-Politik, die es verheirateten Paaren erlaubt, bis zu drei Kinder zu haben, wird laut IG genau beobachtet werden. Die Anpassung erfolge vor dem Hintergrund einer schnell alternden Bevölkerung und eines Rückgangs der Geburten vor dem Hintergrund stark steigender Lebenshaltungskosten. Für keinen Impuls sorgt der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der im Rahmen der Erwartung und zum Vormonat wenig verändert ausgefallen ist.

In Hongkong sprechen Marktteilnehmer von einer abwartenden Haltung im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten, so Einzelhandelsumsätzen aus Hongkong und dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA, beides für Mai.

Marktteilnehmer in Japan verweisen derweil auf die weiter bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Corona-Neuinfektionen. Die japanische Regierung hatte zuletzt den Notstand für viele Regionen bis zum 20. Juni verlängert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires