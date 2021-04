US-Infrastrukturplan stützt: Asiatische Börsen mit Gewinnen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte am Mittwoch abwärts.

So eröffnete der SMI kaum verändert, fiel im Tagesverlauf aber unter die Nulllinie. Am Abend betrugen die Verluste noch 0,67 Prozent bei 11'047,37 Punkten.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI kamen zunächst kaum vom Fleck und gingen dann aber 0,68 Prozent tiefer bei 1'789,78 Punkten bzw. 0,43 Prozent schwächer bei 14'026,83 Zählern in den Feierabend.

Angesichts negativer Vorgaben aus Fernost und des Anstieg der Renditen der US-Staatsanleihen hielten sich die Anleger zurück, hiess es am Markt. Da sich wegen der bevorstehenden Osterfeiertage bereits einige Marktteilnehmer aus dem Geschäft zurückgezogen hätten, sei das Geschäft eher ruhig und von Vorsicht geprägt gewesen.

Auch waren die erwarteten positiven Impulse aus dem zusätzlichen US-Hilfspaket, über das US-Präsident Joe Biden am Abend sprechen will, bereits in den Kursen enthalten, hiess es weiter. Am Freitag wird ausserdem der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Doch dann ist die Schweizer Börse wegen des Karfreitag-Feiertags geschlossen und gehandelt wird erst am Dienstag wieder. Daher neigten die Anleger nun vermehrt zu Gewinnmitnahme - dies umso mehr als auch das Quartal zu Ende geht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt trat am Mittwoch auf der Stelle.

So startete der DAX etwas leichter und notierte im weiteren Handelsverlauf nahe der Nulllinie. Am Abend standen noch 15'008,34 Punkte an der DAX-Tafel - damit schloss der Leitindex unverändert zum Vortag.

Als Stütze für den Markt erwiesen sich positive chinesische Wirtschaftsdaten. So hat sich die Stimmung in Chinas Wirtschaft im März überraschend deutlich aufgehellt.

Mit der Marke von 15'000 in DAX sei das "grosse Ziel" zunächst erreicht, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Der Leitindex sei nach der Rekordrally inzwischen etwas heiss gelaufen, eine Korrektur wäre nur gesund. "Zeitpunkte, an denen alle nach oben schauen, mahnende Stimmen nicht mehr gehört werden und negative Nachrichten ignoriert werden, waren in der Vergangenheit häufig Wendepunkte", betonte Altmann.

Gespannt warteten die Anleger auf eine Rede des US-Präsidenten Joe Biden, von der sie sich Details zum billionenschweren Konjunkturpaket erhoffen. "Im Wesentlichen dürfte das zusätzliche Wachstum, das aus diesem Plan kommt, an den Börsen bereits eingepreist sein", dämpfte Altmann die Erwartungen. "Ebenso dürften die zusätzlichen Schulden, die mit diesem Plan einhergehen, bereits zum grossen Teil in den höheren Renditen eingepreist sein." Höhere Zinsen verringern die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren.

WALL STREET

An der Wall Street machte sich Verunsicherung breit, Tech-Werte zogen dennoch an.

Der Dow Jones notierte zum Start moderat im Plus. Während des Handels wechselte der US-amerikanische Leitindex dann jedoch häufiger das Vorzeichen. Zum Handelsende verbuchte der Dow einen Abschlag von 0,26 Prozent auf 32'981,55 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte seine anfänglichen Gewinne dagegen kräftig ausbauen und beendete den Tag 1,54 Prozent im Plus bei 13'246,87 Punkten.

Marktteilnehmer warteten gespannt auf Details zum 2 Billionen US-Dollar schweren Infrastrukturprogramm, das US-Präsident Joe Biden am Mittwoch voraussichtlich nach Börsenschluss in den USA erläutern wird. Das Hauptaugenmerk gilt dabei der Frage, wie die vorgesehenen Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur und erneuerbare Energien durch den Steuerzahler finanziert werden sollen. Biden hat schon angedeutet, dass höhere Einkommen deutlich höher besteuert werden sollen. Auch Unternehmen will der Präsident stärker belasten.

Das Programm sei notwendig, damit sich die Wirtschaft von dem gewaltigen Schock erholen könne, sagt Jane Shoemake, Portfoliomanagerin bei Janus Henderson Investors, in Anspielung auf den Einbruch infolge der Corona-Krise. Allerdings sei auch klar, dass die damit verbundenen Ausgaben irgendwie gegenfinanziert werden müssten. Steuererhöhungen seien daher sehr wahrscheinlich.

ASIEN

An den asiatischen Börsen zeigt sich am Donnerstag ein positives Kursbild.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht gegen 6:50 Uhr unserer Zeit bei 29'395 Stellen ein Plus von 0,74 Prozent.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,25 Prozent höher bei 3'450 Zählern. In Hongkong geht es für den Hang Seng derweil 1,13 Prozent aufwärts auf 28'700 Punkte.

Im Handel verweist man auf die positiv aufgenommenen Pläne von US-Präsident Joe Biden. Dieser hat sein billionenschweres Infrastrukturprogrammm für die USA vorgestellt. Die staatlich stimulierte Nachfrage nach Investitionsgütern und Dienstleistungen werde massiv steigen, heisst es im Handel. Davon dürften auch Unternehmen in Asien profitieren. Dass Biden zur Finanzierung an Steuererhöhungen denkt, bremst die gute Laune etwas. Gleichwohl dürfte dieses Vorhaben auf Widerstand im Kongress stossen. Die weiterhin hohen US-Renditen am Anleihemarkt verhindern indes üppigere Aufschläge bei Aktien.

In Tokio stützt auch ein positiver Tankan-Bericht der japanischen Notenbank etwas. Dieser offenbart die Konjunkturerholung von der pandemiebedingten Krise. Arbeitskräfte werden in bestimmten Branchen schon wieder knapp. Bei der Grossindustrie läuft es aber sehr viel besser als erwartet.

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März verlangsamt. Der von Caixin und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verringerte sich, bleib aber knapp im Expansionsbereich. Die März-Daten deuteten darauf hin, dass die Erholung nach der Pandemie etwas ins Stocken gerate, sagt Ökonom Wang Zhe von Caixin Insight. Unterdessen nahm der Inflationsdruck zu. Auch das lange Wochenende fördere nicht gerade die Risikoneigung, heisst es im Handel.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires