Ukraine-Krieg: SMI vorbörslich etwas tiefer -- DAX erneut mit Kursverlusten erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnen sich leichte Verluste zum Start in den Monat März ab.

So eröffnete der SMI hatte den Vortag nach einem zwischenzeitlich deutlichen Einbruch schlussendlich kaum verändert bei 11'986,78 Zählern beendet.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI konnten ihre Abschläge im Verlauf ebenfalls aufholen. Der SLI ging 0,01 Prozent höher bei 1'901,06 Stellen aus dem Handel, der SPI konnte zum Handelsschluss 0,03 Prozent auf 15'159,60 Einheiten zulegen.

Die Vorgaben aus den USA und Asien sind eher positiv - während US-Techwerte sogar mit Gewinn aus dem Handel gingen, reduzierte der US-Leitindex seine Verluste deutlich. Auch in Asien sind am Dienstag mehrheitlich grüne Vorzeichen auszumachen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt steht vor einem abermals roten Start.

So startete der DAX hatte am Vortag 0,73 Prozent auf 14'461,02 Zähler verloren.

Am deutschen Aktienmarkt deutet sich wegen des Ukraine-Kriegs ein weiterer Tag mit Kursverlusten an. Allerdings halten sich die Einbussen weiterhin in Grenzen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am Donnerstag büsste der DAX damit bis zum Montagabend etwas mehr als ein Prozent ein.

WALL STREET

An den US-Börsen zeigten im Montagshandel unterschiedliche Tendenzen.

Der Dow Jones konnte seine zwischenzeitlich deutlichen Verluste im späten Verlauf reduzieren und schloss 0,53 Prozent tiefer bei 33'879,55 Punkten. Auch Anleger des Techwerteindex NASDAQ Composite zeigten sich im Verlauf optimistischer und halfen dem Index sogar zu einem Plus von 0,41 Prozent auf 13'751,40 Punkte.

Für Belastung - vor allem bei den Bankaktien - sorgten die verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland und deren wirtschaftliche Folgen. Russland und die Ukraine sprachen zeitweise zwar erstmals offiziell über ein Ende der Kampfhandlungen. Die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. "Wir reisen zu Beratungen in die Hauptstädte zurück", sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Montag nach dem Treffen an der belarussisch-ukrainischen Grenze vor Journalisten. Details nannte er nicht. Beide Seiten hätten eine Reihe von Hauptthemen festgelegt, bei denen "bestimmte Entscheidungen" getroffen werden müssten. Das Treffen dauerte mehr als fünf Stunden. Die Delegation aus der Ukraine fuhr am Abend nach Kiew zurück.

Der russische Präsident Wladimir Putin befahl den Streitkräften trotz der zwischenzeitlichen Gespräche, die Angriffe gegen den Nachbarn fortzusetzen. Zudem versetzte die Atommacht Russland ihre Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft. Nach EU-Angaben wird zusammen mit anderen G7-Staaten rund die Hälfte der Finanzreserven der russischen Zentralbank eingefroren. Damit soll verhindert werden, dass Moskau die Reserven zur Stützung des Rubel-Wechselkurses nutzt. Die westlichen Verbündeten beschlossen ferner einen Ausschluss einiger russischer Banken aus dem Finanz-Kommunikationssystem SWIFT, um diese von den internationalen Finanzströmen abzuklemmen. Zudem dürfen mit etlichen Geschäftsbanken keine Geschäfte mehr gemacht werden, ihre Vermögen werden eingefroren.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich im Dienstagshandel mehrheitlich mit Gewinnen.

In Japan zeigt sich der Leitindex Nikkei kräftig im Plus und legt gegen 07 Uhr MEZ 1,35 Prozent auf 26'883,98 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland fallen die Aufschläge moderater aus, der Shanghai Composite verzeichnet ein Plus von 0,22 Prozent auf 3'469,91 Zähler. In Hongkong geht es unterdessen gegen den Trend leicht abwärts: Der Hang Seng verliert 0,34 Prozent auf 22'635,26 Indexpunkte.

Positiv wirken sich auf die Märkte in Fernost die US-Vorgaben aus. Dort hatten sich die Verluste am Vortag in Grenzen gehalten, Techtitel konnten sogar auf grünem Terrain schliessen.

Händler sprechen davon, dass der Krieg etwas an Belastungsmomentum verliert. Die Volatilität als Zeichen der Verunsicherung sinkt, der Ölpreis wird wieder unter der Marke von 100 US-Dollar gehandelt und auch der Fluchthafen Gold kommt leicht von den jüngsten Hochs zurück. Die Waffenstillstandsgespräche zwischen den russischen Invasoren und der Ukraine sind zwar ohne Ergebnis geblieben, immerhin will man aber in Kontakt bleiben.

Trotz der harten und zum Teil bereits wirkenden Sanktionen gegen Russland, zeigt man sich an den asiatischen Märkten aber auch erleichtert, dass es derzeit keine noch schärferen Schritte gegen Russland gibt. Der Markt schaue mehr auf die Sanktionen als auf den eigentlichen Krieg, sagt ein Händler. Und die Sanktionen seien nun weitgehend eingepreist, auch wenn die weitere Entwicklung von Rohstoff- und Energiepreisen Grund zur Sorge gebe.

In Hongkong bleibt die Verunsicherung mit dem Ukraine-Krieg spürbar, die Volatilität entsprechend höher. Die im chinesischen Kernland, heisst es im Handel. Gleichwohl werden schwache Immobiliendaten mit Argwohn verfolgt. Die Umsätze im chinesischen Immobiliensektor haben sich im Januar und Februar weiter abgeschwächt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires