SMI startet mit Gewinnen in den Dienstagshandel -- DAX zum Auftakt auf grünem Terrain -- Börse in Japan schliesst mit Gewinnen - Feiertag in China

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt begrüsst den neuen Handelstag mit Gewinnen.

Der SMI legt im frühen Verlauf 0,66 Prozent auf 12'42,80 Punkte zu.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen dieser Tendenz.

Damit setzt sich die jüngste Erholungsbewegung am Schweizer Aktienmarkt fort. Der schwache Start ins Börsenjahr mit einem Minus des SMI im Januar von rund 5 Prozent endete am Schlusstag des Monats bereits mit einer positiven Note. Ob die Erholungsbewegung anhält muss sich in den kommenden Tagen weisen. Am Berichtstag stehen die UBS-Aktien im Anschluss an das Ergebnis des Schlussquartals im Fokus.

Trotz einer zuletzt über den Erwartungen liegenden Teuerung in Deutschland scheint die Stimmung unter den Investoren eher wieder etwas positiver zu sein als zu Jahresbeginn. Die Credit Suisse etwa hält gemäss einem Tageskommentar an ihrer taktisch neutralen Haltung gegenüber Aktien fest. Sie geht allerdings davon aus, dass die Volatilität erhöht bleiben dürfte. Mittelfristig hätten aber Aktien weiterhin Aufwärtspotential, auch wenn die Gewinne geringer ausfallen dürften als über die vergangenen knapp zwei Jahre, heisst es im Investment Daily der Bank.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet mit Gewinnen in den Handel.

Der DAX legt zum Auftakt 0,96 Prozent auf 15'620,56 Punkte zu.

Die Sorge um eine rasche Straffung der Geldpolitik in den USA hatte die Rally zuletzt aus dem Tritt gebracht. Europas Aktien hätten mit dem Januar den schlechtesten Börsenmonat seit Oktober 2020 hinter sich, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Der Dax verlor im Januar 2,6 Prozent, nachdem er zum Jahresanfang seinen Rekord vom November bei 16 290 Punkten nur um Haaresbreite verfehlt hatte. Die Indizes der US-Technologiebörse Nasdaq schrammten nur knapp am schwächsten Jahresauftakt ihrer Geschichte vorbei.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Montag schwankungsreich weiter.

Der Dow Jones arbeitete sich in die Gewinnzone vor und legte schlussendlich 1,17 Prozent auf 35'131,46 Punkte zu. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbesserte sich daneben 3,41 Prozent auf 14'239,88 Punkte.

Wie schon am Freitag zogen auch diesmal die als besonders schwankungsanfällig und konjunktursensibel geltenden Technologiewerte deutlich an. In das positive Bild passte, dass sich das Geschäftsklima in der Region Chicago im Januar überraschend aufgehellt hat.

Obwohl die NASDAQ in der vergangenen Woche noch ein knappes Wochenplus erzielt habe, bleibe die Lage an der US-Technologiebörse angespannt, sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Eine Bodenbildung aus technischer Sicht stehe immer noch aus. "Der Fokus der Anleger in den kommenden Wochen dürfte weiter der Inflationsentwicklung gelten", erwartet er. Von ihr sei das Tempo des geldpolitischen Kurswechsels der US-Notenbank Fed abhängig.

Unter den Einzelwerten stehen mit Alphabet und AMD am Dienstag, der Facebook-Mutter Meta am Mittwoch oder Amazon am Donnerstag - alle nach Handelsschluss - weitere weltweit stark beachtete Konzerne mit ihren Quartalsberichten und Ausblicken im Fokus. Dagegen beginnt die Woche unternehmensseitig erst einmal recht ruhig.

ASIEN

An der Börse in Japan waren am Dienstag leichte Gewinne auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei konnte den Handelstag auf grünem Terrain beenden. Die Aufschläge hielten sich allerdings in Grenzen, am Ende reichte es für ein Plus von 0,28 Prozent auf 27'078,48 Punkte.

Der Shanghai Composite ist unterdessen weiter in der Feiertagspause, dort ruht der Handel erneut. Am Freitag hatte das Börsenbarometer auf dem chinesischen Festland 0,97 Prozent auf 3'361,44 Punkte verloren. Der Hang Seng gewann am Vortag unterdessen 1,07 Prozent auf 23'802,26 Zähler - auch hier wurde feiertagsbedingt am Dienstag nicht gehandelt.

Während in Japan unter anderem gute Ausblicke Aktien des Elektroniksektors trieben, stand darüber hinaus Sony im Blickpunkt, nachdem das Unternehmen die Übernahme von Bungie-Übernahme bekannt gegeben hatte. Damit erleichtere Sony aus kartellrechtlicher Sicht die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, meint Analyst Mike Hickey von Benchmark Co. Er verweist darauf, dass Bungie die Ego Shooter "Halo" und "Destiny" entwickelt habe. Halo gehöre mittlerweile Microsoft, während Activision mit "Call of Duty" einen Ego Shooter besitze.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires