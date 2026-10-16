Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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16.10.2026 23:21:30
Boeings 737 Max 10 soll nächste Woche zugelassen werden
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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16.10.26
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|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
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13.10.26
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13.10.26
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13.10.26
|Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
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12.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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12.10.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
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|24.01.25
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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.