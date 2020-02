Boeing sichert sich Kreditlinie über 13 Milliarden Dollar

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Flugzeughersteller Boeing hat einen Kreditvertrag über 13 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von zwei Jahren abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, gehören dem Konsortium Citigroup, J.P. Morgan und Wells Fargo an. Anfang vergangener Woche hatte Bloomberg berichtet, dass Boeing einen Kredit in Höhe von 10 Milliarden Dollar beantragt habe, der jedoch durch den Beitritt anderer Banken zum Syndikat an Umfang zugenommen habe.

Der US-Flugzeughersteller leidet unter dem weltweiten Startverbot der Maschinen vom Typ 737 Max. Vor diesem Hintergrund hatte der Konzern zuletzt die Produktion der 737 Max eingestellt, die nach zwei Abstürzen im Abstand von weniger als fünf Monaten ohnehin am Boden lag.

Die USA gehen im laufenden Jahr wegen des Auslieferungsstopps bei der Boeing 737 Max von einem geringeren Wirtschaftswachstum aus. Das Bruttoinlandsprodukt könne langsamer als 3 Prozent expandieren, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin in der vergangenen Woche dem Sender Fox Business Network. Boeing sei der grösste Exporteur des Landes, da könne der Auslieferungsstopp 50 Basispunkte oder mehr ausmachen.

February 09, 2020 04:55 ET (09:55 GMT)