Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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27.08.2026 10:21:41
Boeing schreibt Stellen für Ingenieure aus und verschärft Tarifstreit
Boeing schreibt Vertragsstellen für Ingenieure und technisches Personal aus. Der Flugzeughersteller bereitet sich damit auf einen möglichen Streik seiner Ingenieursgewerkschaft SPEEA vor, nachdem deren Mitglieder ein Tarifangebot des Konzerns deutlich abgelehnt hatten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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