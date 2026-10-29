Boeing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Boeing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.05 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.250 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.86 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 32.05 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch