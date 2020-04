Boeing nimmt Dreamliner Produktion in South Carolina wieder auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Boeing will die Produktion in seinem Werk in North Charleston, South Carolina, wieder aufnehmen. Dort wird der 787 Dreamliner gebaut. Der Konzern hatte die Arbeit dort am 8. April wegen der Pandemie eingestellt. Nun soll die Produktion ab Sonntag wieder aufgenommen werden, kündigte Boeing an. Die Arbeiter sollen durch einen Mindestabstand zueinander und Sauberkeit gegen Infektionen schützen.

