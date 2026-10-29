Boeing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Boeing lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -7.140 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.94 Prozent auf 24.19 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch