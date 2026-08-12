Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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12.08.2026 09:15:20
Boeing liefert im Juli weniger Jets aus
Boeing hat im Juli mit 53 Maschinen deutlich weniger Flugzeuge ausgeliefert als im Vormonat. Airbus kam im gleichen Monat auf mehr Auslieferungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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