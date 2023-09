Boeing liefert im August erneut weniger Maschinen aus

ARLINGTON (awp international) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im August erneut weniger Passagier- und Frachtjets ausgeliefert als in den Monaten zuvor. Insgesamt fanden diesmal 35 Maschinen den Weg zu den Kunden, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Monatsstatistik des Konzerns hervorgeht. Im Juli hatte der Hersteller 43 Flugzeuge ausgeliefert und im Juni 60, nachdem er die Auslieferungen seiner 737-Max-Reihe wegen Produktionsmängeln im April hatte zeitweise unterbrechen müssen. Unterdessen holte der Konzern Bestellungen über 45 neue Flugzeuge herein, dem standen zwei Stornierungen gegenüber./jha/ck