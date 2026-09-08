Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
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08.09.2026 17:34:42
Boeing liefert im August 51 Flugzeuge aus
Von Connor Hart
DOW JONES--Boeing hat im August weniger Flugzeuge ausgeliefert als Konkurrent Airbus. Wie der US-Flugzeugbauer mitteilte, beliefen sich die Auslieferungen auf 51 Maschinen. Zudem kamen brutto 15 Bestellungen herein. Airbus übergab 57 Flugzeuge an die Kunden und heimste brutto 67 Aufträge ein.
Die Boeing-Auslieferungen umfassten 41 Maschinen des Typs 737 Max, vier 787 Dreamliner, zwei 777-Frachter und drei 767. Bestellungen verbuchte Boeing für 13 Dreamliner und zwei 737 Max. Stornierungen gab es keine.
Bis Ende August hat Boeing dieses Jahr damit 418 Flugzeuge ausgeliefert. Airbus kommt auf 475.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/mpt
(END) Dow Jones Newswires
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