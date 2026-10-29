Boeing legte Quartalsergebnis vor

Boeing hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 16.25 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -395.270 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 36’277.90 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30’914.71 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch