Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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07.09.2026 05:12:00
Boeing erwartet 1165 neue Flugzeuge für Afrika bis 2045
Boeing rechnet damit, dass sich Afrikas kommerzielle Flugzeugflotte bis 2045 auf 1625 Maschinen mehr als verdoppelt. Der US-Flugzeugbauer begründet das mit einer jungen, wachsenden Bevölkerung, die den Reiseverkehr auf dem Kontinent und in den Nahen Osten antreibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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