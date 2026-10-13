Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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13.10.2026 18:37:30
Boeing Delivers 161 Commercial Airplanes In Q3
(RTTNews) - Boeing Co. (BA) said on Tuesday that it delivered 161 commercial airplanes during the third quarter of 2026, bringing its year-to-date total to 475 aircraft.
Third-quarter commercial deliveries included 124 737s, 22 787 Dreamliners, 10 767s and five 777s. Through the first nine months of the year, Boeing delivered 367 737s, 62 787s, 26 767s and 20 777s.
Boeing's Defense, Space & Security business delivered 33 units during the quarter and 98 year-to-date. Third-quarter deliveries included 15 Apache helicopters, seven KC-46 tankers, three commercial and civil satellites, three Chinooks, two F-15s and two F/A-18s. Boeing said the delivery figures remain preliminary until it reports quarterly financial results.
BA is currently trading at $186.61 down $2.89 or 1.53 percent on the New York Stock Exchange.
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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