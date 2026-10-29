Boeing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Boeing liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Boeing die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2.00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 124.26 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 126.79 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch