Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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11.09.2026 08:59:33
Boeing beruft neuen Vizepräsidenten für nächstes Flugzeugprogramm
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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