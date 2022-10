Boeing-Aktien geben nach: Auslieferungen im September deutlich gesteigert - Riesenflieger verliert Rad bei Start

Insgesamt übergab die Verkehrsflugzeugsparte 51 Maschinen an seine Kunden, wie Boeing am Dienstag in Chicago mitteilte. Das waren 16 mehr als im August. Neben 37 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max bekam Boeing im September auch sieben Exemplare des Langstreckenjets 787 "Dreamliner" vom Hof, nachdem die Auslieferung des Typs nach einer mehr als einjährigen Unterbrechung wegen Produktionsmängeln erst im August wieder aufgenommen worden war.

Unterdessen holte Boeing Aufträge über 96 neue Maschinen herein, musste aber auch 6 Stornierungen hinnehmen. Zum Vergleich: Der europäische Boeing-Rivale Airbus hatte im September 55 Maschinen an seine Kunden übergeben sowie Bestellungen über 13 Flugzeuge und drei Stornierungen verbucht.

Boeing-Riesenflieger verliert Rad bei Start - Sichere Landung in USA

Ein grosses Frachtflugzeug hat beim Start in Italien ein Rad verloren und ist nach einer Atlantiküberquerung dennoch sicher in den USA gelandet. Die umgebaute Boeing 747, bekannt als "Dreamlifter", hatte am Dienstagmorgen Sekunden nach dem Start in der süditalienischen Stadt Taranto (Tarent) in der Luft ein Rad verloren, wie auf einem Amateurvideo zu sehen ist. Nach gut elf Stunden Flugzeit landete die Maschine auf ihren verbliebenen, noch intakten 17 Rädern in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina.

In der Flugszene hatte den Vorfall für Aufsehen gesorgt. Nach Angaben des Flugdatendienstes "Flightradar24" verfolgten am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr MESZ mehr als 11 000 Leute die Live-Flugdaten des Frachtfliegers, der auf der Route Taranto-Charleston regelmässig Flugzeugteile transportiert. Es war zu diesem Zeitpunkt der Flug, dessen Tracking-Daten weltweit am häufigsten aufgerufen wurden.

Boeing-Aktien fielen an der NYSE letztendlich um 0,25 Prozent auf 131,57 US-Dollar zurück.

/stw/he

CHICAGO/TARANTO/CHARLESTON (awp international)