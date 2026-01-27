Boeing Aktie 913253 / US0970231058
27.01.2026 15:42:39
Boeing-Aktie tiefer: Spartenverkauf beschert ersten Jahresgewinn seit 2018
Dank des Verkaufs des Digitalgeschäfts schreibt Boeing erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen, im Tagesgeschäft bleibt die Erholung jedoch fragil.
Allerdings erholte sich Boeing auch im Tagesgeschäft ein Stück von seiner Dauerkrise, die sich im Jahr 2024 deutlich verschärft hatte. Weil der Hersteller im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Passagier- und Frachtjets auslieferte, sprang der Umsatz um gut ein Drittel auf 89,5 Milliarden Dollar nach oben und übertraf zugleich die Erwartungen von Analysten. Während die Rüstungs- und Raumfahrtsparte ihren operativen Verlust deutlich eindämmte, schrieb das Geschäft mit Passagier- und Frachtjets jedoch immer noch tiefrote Zahlen.
Die Boeing-Aktie verliert im NYSE-Handel zwischenzeitlich 1,19 Prozent auf 245,47 US-Dollar.
/stw/jha/
ARLINGTON (awp international)
