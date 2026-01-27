Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’221 0.6%  SPI 18’294 0.6%  Dow 49’066 -0.7%  DAX 24’953 0.1%  Euro 0.9179 -0.6%  EStoxx50 5’992 0.6%  Gold 5’057 0.9%  Bitcoin 67’321 -1.9%  Dollar 0.7689 -1.1%  Öl 66.2 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952
Top News
Adecco-Aktie schwächer: Tochter Akkodis kauft in Deutschland zu
RTX-Aktie zieht kräftig an: Quartalsumsatz besser als gedacht
Alphabet-Aktie höher: EU hilft Google bei KI-Zugangsregeln - Gemini und Co. im Blick
UPS- Aktie legt zu: Wachstum in 2026 geplant
Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor
Suche...
eToro entdecken

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalszahlen 27.01.2026 15:42:39

Boeing-Aktie tiefer: Spartenverkauf beschert ersten Jahresgewinn seit 2018

Boeing-Aktie tiefer: Spartenverkauf beschert ersten Jahresgewinn seit 2018

Dank des Verkaufs des Digitalgeschäfts schreibt Boeing erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen, im Tagesgeschäft bleibt die Erholung jedoch fragil.

Boeing
193.71 CHF 0.32%
Kaufen Verkaufen
Der kriselnde Flugzeughersteller Boeing hat dank eines Spartenverkaufs seinen ersten Jahresgewinn seit 2018 erzielt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,2 Milliarden US-Dollar nach einem Verlust von 11,8 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Rivale des weltgrössten Flugzeugbauers Airbus am Dienstag in Arlington mitteilte. So spülte der bereits angekündigte Verkauf des Geschäfts mit digitalen Dienstleistungen an die Software-Investmentfirma Thoma Bravo einen Gewinn von 9,6 Milliarden Dollar in Boeings Kasse.

Allerdings erholte sich Boeing auch im Tagesgeschäft ein Stück von seiner Dauerkrise, die sich im Jahr 2024 deutlich verschärft hatte. Weil der Hersteller im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Passagier- und Frachtjets auslieferte, sprang der Umsatz um gut ein Drittel auf 89,5 Milliarden Dollar nach oben und übertraf zugleich die Erwartungen von Analysten. Während die Rüstungs- und Raumfahrtsparte ihren operativen Verlust deutlich eindämmte, schrieb das Geschäft mit Passagier- und Frachtjets jedoch immer noch tiefrote Zahlen.

Die Boeing-Aktie verliert im NYSE-Handel zwischenzeitlich 1,19 Prozent auf 245,47 US-Dollar.

/stw/jha/

ARLINGTON (awp international)

Weitere Links:

Aktien von Boeing und Alaska Airlines geben nach: Grossauftrag von Alaska Airlines

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com